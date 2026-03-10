Editorial

Editorial: La denuncia de Marulin Azofeifa revela algo que va más allá de los hechos

Según la denunciante, lo ocurrido fue comunicado desde 2018 a personas dentro de su propio entorno político, pero todo siguió oculto por años. Si una diputada de la República no logró activar mecanismos eficaces de protección ni acceder plenamente a la justicia, ¿qué puede esperar una mujer sin poder político, que depende económicamente de su empleo?

Fabricio Alvarado y Marulin Azofeifa
Fabricio Alvarado, legislador y excandidato presidencial, y Marulin Azofeifa, exdiputada en el periodo 2018-2022. (Archivo LN/Archivo LN)







editorialMarulin AzofeifaFabricio Alvaradoviolencia sexual
