¿Vota en la provincia de San José? Estos son los proyectos que sus diputados prometen impulsar

Diputados electos por la provincia de San José. En la imagen: Claudia Dobles, Álvaro Ramírez, Nogui Acosta, José María Villalta y Abril Gordienko.

En esta entrega de Revista Dominical le aportamos un vistazo a las principales propuestas de los 18 diputados que asumirán sus cargos el 1.° de mayo en representación de la provincia de San José. Si usted vota en algún cantón de esta provincia, los legisladores que enlistaremos a continuación son quienes deberán defender sus intereses y necesidades.

Para hacer este compendio, RD revisó las hojas de vida entregadas por los candidatos el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como publicaciones de redes sociales, entrevistas y otros insumos disponibles. Cuando no se halló información concreta, se enviaron mensajes de Whatsapp y se realizaron llamadas telefónicas en distintas ocasiones.

Procuramos colocar hasta tres ideas para hacerlo manejable; muchos han expuesto más propuestas. Este insumo le permitirá a usted conocer las prioridades de cada legislador y, si guarda este ejemplar, podrá consultarlo nuevamente en 2030 para juzgar quién le cumplió y quién no le cumplió.

Nogui Acosta Jaén, 58 años, jefe de fracción PPSO

Antes de su elección como diputado y jefe de fracción chavista, Nogui Acosta fue ministro de Hacienda del gobierno de Rodrigo Chaves y viceministro de esa misma cartera durante el gobierno de Carlos Alvarado. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Una vez electo como líder legislativo del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta prometió diálogo con las demás fuerzas para impulsar reformas estructurales que requieran de 38 votos. Acosta indicó que buscan una transición ordenada con la actual Asamblea y un proceso de empalme que permita tomar decisiones con mayor conocimiento del estado de los proyectos.

Entre sus prioridades destacó que impulsará seguridad, jornadas laborales 4-3 y obras públicas. Su primera apuesta será autorizar eurobonos por $13.500 millones por nueve años. Otra de sus prioridades es que los créditos de apoyo presupuestario no pasen por la Asamblea Legislativa.

Kattia Alejandra Mora Montoya, 50 años, PPSO

Abogada, notaria y pastora evangélica. Lidera una iglesia en Guayabo de Mora, San José. (Facebook Kattia Mora/Facebook Kattia Mora)

Proyecto de valores cristianos de forma transversal. Promoverá la defensa de la vida y la familia. Está a favor de la jornada laborales 4-3, la explotación minera y la apertura del mercado eléctrico. Quiere trabajar en protección a la niñez, personas con discapacidad, mujeres y emprendedoras

Stephan Brunner Neibig, 65 años, PPSO

Ex vicepresidente de la República durante el gobierno de Rodrigo Chaves. Acusado por el Ministerio Público por presunto financiamiento ilícito en la campaña electoral del 2022. (JOHN DURAN/John Durán)

Reducción de presas: impulso al transporte público (reordenamiento de rutas de buses, tren de pasajeros, pago electrónico, electrificación de buses), simplificación de la gestión de accidentes menores; impulso al tren de carga del Atlántico y del Pacífico y de la ruta naviera Caldera-Puerto Quetzal para sacar a los furgones de las carreteras. Ampliación de los servicios de cuido infantil: unificación de estos servicios en una sola entidad (hoy tenemos 5 entidades: PANI, Cen-CInai, IMAS, Cecudi y JPS), dando prioridad a las familias en pobreza y cuyos padres y/o madres requieren del servicio para poder capacitarse o trabajar. Nueva ley de gestión de residuos sólidos: en el corto plazo disminuirá los residuos que van al relleno en un 50%, dando tratamiento a los residuos orgánicos a nivel residencial y municipal. El sistema de depósito y reembolso hará posible el acopio de más del 90% de los materiales reciclables.

Mayuli Ortega Guzmán, 61 años, PPSO

Presidenta del Partido Pueblo Soberano y exfuncionaria de Casa Presidencial. Fue investigada en México por la aparente presentación de un documento falso para concursar por un cargo público. Reconoció haber pagado al trol Piero Calandrelli. (Jose Cordero)

Reactivación económica y generación de empleo. Seguridad ciudadana integral que liderará la presidenta Laura Fernández. Trabajar reformas estructurales para fortalecer el marco legal de nuestras fuerzas policiales y judiciales, priorizando el crimen organizado y la protección de todas las comunidades. Eficiencia del Estado y transparencia: impulsar proyectos que eliminen “cuellos de botella” burocráticos, asegurando que el crecimiento llegue a todas las regiones del país.

Gonzalo Ramírez Zamora, 51 años, PPSO

Líder evangélico, exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Defender la vida desde la concepción. Impulsar la educación y generar oportunidades reales de desarrollo a San José. Trabajar por un país más seguro, con igualdad de oportunidades y un estado eficiente y transparente.

Anna Katharina Müller Castro, 69 años, PPSO

Exministra de Educación durante el gobierno de Rodrigo Chaves. Un grupo de pastores evangélicos se atribuyó haberla puesto en ese cargo. Criticada por no haber presentado la "Ruta de la Educación" en casi tres años de su administración. (Marvin Caravaca)

Impulsar leyes y políticas que fortalezcan la educación, la equidad, la participación ciudadana, el empoderamiento de la juventud y el desarrollo de comunidades. Construir un sistema educativo transparente, ágil, moderno e inclusivo y lograr, desde las leyes, los cambios que no se alcanzaron desde la institucionalidad. Lograr, desde la legislatura, reformas institucionales y de servicios en beneficio de las personas, en el marco de valores y principios.

Antonio Barzuna Thompson, 48 años, PPSO

Internacionalista con experiencia en seguros y sistemas de pago. No tiene experiencia en política. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Reformar la ley No.9816, Ley de Garantía de Depósitos y Procesos de Resolución de Entidades Financieras. El objetivo de la reforma es darle una participación activa a los acreedores en los procesos de resolución. Fusionar las Superintendencias. El objetivo es hacer más eficiente a las superintendencias y generar ahorros importantes al eliminar duplicidades que existen en la actual estructura. Impulsar junto con el “Grupo Asesor” las reformas al Poder Judicial. El objetivo es lograr una “justicia pronta y cumplida” para todos los costarricenses usuarios del sistema judicial.

Esmeralda Britton González, 62 años, PPSO

Exmiembro del Partido Unidad Social Cristiana y expresidenta de la Junta de Protección Social. Señalada por supuestamente haber presionado y amenazado a funcionarios de la JPS para que la institución otorgara un contrato de ¢2.300 millones al Sinart. (Jose Cordero/José Cordero)

La modernización de las instituciones del Estado a través de reformas estructurales y la adopción de tecnologías para lograr organismos más eficientes y un uso más efectivo de los recursos públicos. Defender las prioridades establecidas por la presidenta Laura Fernández, como Ciudad Gobierno, la Marina de Limón y la mejora de los procesos de compras públicas. Crear leyes y mecanismos que permitan medir el impacto de los programas y ayudas sociales que ofrece el Estado. Hacer alianzas y equipos de trabajo en las comisiones para aprobar proyectos en la Asamblea Legislativa.

Álvaro Ramírez Bogantes, 55 años, jefe de fracción PLN

Economista y empresario. Su candidatura la designó el entonces candidato presidencial Álvaro Ramos, de quien fue jefe de campaña. Fue candidato a vicepresidente de José María Figueres en 2022. Fue director de Uccaep y trabajó en la OIT. (Jose Cordero/La Nación)

Como líder del Partido Liberación Nacional (PLN), Ramírez se comprometió a “defender la democracia” y evitar que se toque la libertad a los costarricenses o que se cambie la Constitución para alterar la relación entre los poderes públicos o introducir ideas como la reelección indefinida de un presidente. Pero también pretenden ser una fracción propositiva y construir una alianza con los demás partidos de oposición.

Enfocará su trabajo en el eje de seguridad: ley de policía, psicotrópicos y darles herramientas a la policía para mejorar la administración de la justicia. Resolver los problemas de excesivo endeudamiento, con iniciativas como la ley de olvido para habilitar el regreso del sistema financiero formal. Impulsar iniciativas para mejorar los servicios, educación, salud y alivio económico. Impulsar un proyecto para crear un Fondo Nacional de Infraestructura.

Impulsar fondos concesionales verdes y azules que existen a nivel internacional para proyectos de impacto. Mejorar la recaudación y reducir la evasión, pero no financiar infraestructura con recursos públicos tradicionales.

Iztarú Alfaro Guerrero, 35 años, PLN

Comunicadora y regidora municipal de San José, donde presidió la Comisión de la Mujer. Colaboró con la Asociación Costarricense Probienestar Animal. (Facebook Iztarú Alfaro/Facebook Iztarú Alfaro)

Ley para fortalecer la educación pública en primaria y secundaria por medio de herramientas digitales. La propuesta plantea desarrollar una plataforma educativa digital con los contenidos curriculares para hacer estudiantes más competitivos. Ley para fortalecer la actividad física y la seguridad en barrios a través de los Comités Cantonales de Deportes. Esta propuesta busca obligar a las municipalidades a dirigir una cantidad de recursos a los Comités Cantonales de Deportes. Reforma para modernizar el TSE y promover una mayor participación ciudadana. Este proyecto pretende reformar y modernizar el Tribunal Supremo de Elecciones para convertirlo en una institución más dinámica y eficaz.

Rafael Ángel Vargas Brenes, 65 años, PLN

Fue secretario general de la Fedefútbol y alcalde de Goicoechea en cuatro ocasiones. Fue miembro del directorio político y fiscal del PLN. Presidió la liga de fútbol sala durante más de 20 años. (Luis Navarro)

Promover igualdad de oportunidades y acceso digno a servicios públicos para todas las personas, especialmente las más vulnerables. Fortalecer la seguridad ciudadana y la seguridad social con instituciones modernas, justicia efectiva y atención de calidad. Impulsar la descentralización y fortalecer los gobiernos locales para un desarrollo territorial equilibrado y una gestión más cercana.

Andrea Valverde Palavicini, 47 años, PLN

Empresaria y mercadóloga. Fue asistente de la alcaldía de Desamparados, donde también fungió como presidenta cantonal del PLN. Asimismo, fue presidenta del Movimiento de Mujeres en la provincia de San José y representante en el Consejo de la Persona Joven. (Facebook Andrea Valverde/Facebook Andrea Valverde)

Impulsar el crecimiento de las pymes y el emprendimiento, como motor de empleo digno y desarrollo económico para las familias. Fortalecer el desarrollo de las comunidades, garantizando que las organizaciones locales tengan respaldo para incidir en la solución de problemas. Vincular la educación con el desarrollo productivo y comunitario, asegurando que la formación académica impulse proyectos locales y nuevas oportunidades de empleo.

Marco Badilla Chavarría, 63 años, PLN

Abogado especialista en migración. Fue director de Migración y Extranjería en 2002. Trabajó en la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. (Facebook Marco Badilla/Facebook Marco Badilla)

Reformar la Ley General de Policía que data de 1994 para atender la crisis de seguridad y atacar las finanzas y los bienes del crimen organizado. Impulsar la Ley del Olvido, que involucra a personas endeudadas posterior a la pandemia. Impulsar la atención diferenciada que requieren los cantones de Los Santos, Montes de Oca y Curridabat. Esto en cuanto a temas de agricultura e infraestructura.

José María Villalta Flórez-Estrada, 48 años, jefe de fracción FA

Excandidato presidencial y diputado en dos ocasiones. Profesor universitario. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El jefe de fracción del Frente Amplio (FA) dijo que para San José impulsará reformas profundas en instituciones como el Consejo de Transporte Público, el AyA y el control político fuerte para garantizar servicios eficientes.

A nivel nacional ha reiterado continuar su defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social y exigir el pago de la deuda estatal. Abogó por lograr acuerdos para reducir listas de espera y mejorar la atención a trabajadores independientes. Además, priorizará educación, derechos de las mujeres, medio ambiente y derechos indígenas.

Vianey Mora Vega, 35 años, FA

Asesora legislativas de la actual bancada del Frente Amplio. Socióloga y docente de Estudios Sociales. Criticada por su participación en 2024 como observadora del proceso en que se reeligió a Nicolás Maduro como mandatario de Venezuela. (Facebook Frente Amplio/Facebook Frente Amplio)

Derechos de las mujeres, con énfasis en la economía de los cuidados, erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres, acceso a programas de equidad social. Atención de la crisis educativa desde una mirada integral: emergencia en infraestructura, rezago de los aprendizajes, condiciones laborales, violencia en centros y recortes en el presupuesto educativo. Fortalecimiento y defensa de la salud pública y la seguridad social: pago de la deuda de la CCSS, situación de los médicos especialistas, condiciones laborales, control político sobre el portafolios de inversiones, adjudicación de los servicios a terceros.

Antonio Trejos Mazariegos, 34 años, FA

Exasesor en la Asamblea Legislativa, en el Concejo Municipal de San José y en el Instituto Nacional de las Mujeres. Abogado e investigador. (Facebook Frente Amplio/Facebook Frente Amplio)

Transformar el modelo tarifario y de gobernanza del transporte público para que el servicio de buses y tren sea eficiente, accesible y transparente. ⁠Defender y fortalecer los Derechos Fundamentales de los costarricenses frente a las amenazas autoritarias y el discurso de odio. Denunciar los casos de corrupción en el gobierno y actualizar el marco normativo anticorrupción para cerrar los portillos de la impunidad.

Claudia Dobles, 45 años, jefa de fracción CAC

Ex primera dama de la República durante el gobierno de Carlos Alvarado. Arquitecta y excandidata presidencial que obtuvo el 4,9% de los votos. (JOHN DURAN/John Durán)

La jefa de la fracción unipersonal de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, dijo que este momento se está en el análisis y elaboración de proyectos de ley que respondan a los compromisos asumidos en campaña en materia de seguridad, competitividad, reformas judiciales, mejores condiciones salariales entre otros.

Durante su campaña enfatizó en estos temas:

Trabajar en una agenda común con las otras fracciones opositoras para la de defensa democrática y de propuestas a los problemas nacionales. En sus redes sociales ha externado su intención de trabajar en torno a temas como seguridad, educación, listas de espera, costo de la vida y empleo. Afirmó que impulsará un sistema integrado de transporte público que incluya tren eléctrico, pago electrónico y migración hacia una flota vehicular eléctrica. Se ha posicionado en contra de las jornadas 4-3 y a favor de invertir en la red de cuido.

Abril Gordienko López, 58 años, jefa de fracción PUSC

Abogada, notaria y administradora pública. Trabajó como asesora en el IMAS, miembro de la junta directiva de la JPS y candidata a vicepresidenta con el Movimiento Libertario. Docente universitaria y especialista en temas de reforma del Estado. (Jose Cordero/José Cordero)

Como única diputada del PUSC, Abril Gordienko asegura que se ve como oposición, pero también como oposición constructiva. Dijo que desde su curul será “infranqueable” con lo que debilite frenos, contrapesos, y garantías ciudadanas.