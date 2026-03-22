¿Vota en la provincia de San José? Estos son los proyectos que sus diputados prometen impulsar

En esta entrega de Revista Dominical le aportamos un vistazo a las principales propuestas de los 18 diputados que asumirán sus cargos el 1.° de mayo en representación de la provincia de San José. Si usted vota en algún cantón de esta provincia, los legisladores que enlistaremos a continuación son quienes deberán defender sus intereses y necesidades.
Para hacer este compendio, RD revisó las hojas de vida entregadas por los candidatos el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como publicaciones de redes sociales, entrevistas y otros insumos disponibles. Cuando no se halló información concreta, se enviaron mensajes de Whatsapp y se realizaron llamadas telefónicas en distintas ocasiones.
Procuramos colocar hasta tres ideas para hacerlo manejable; muchos han expuesto más propuestas. Este insumo le permitirá a usted conocer las prioridades de cada legislador y, si guarda este ejemplar, podrá consultarlo nuevamente en 2030 para juzgar quién le cumplió y quién no le cumplió.
Nogui Acosta Jaén, 58 años, jefe de fracción PPSO
Una vez electo como líder legislativo del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta prometió diálogo con las demás fuerzas para impulsar reformas estructurales que requieran de 38 votos. Acosta indicó que buscan una transición ordenada con la actual Asamblea y un proceso de empalme que permita tomar decisiones con mayor conocimiento del estado de los proyectos.
- Entre sus prioridades destacó que impulsará seguridad, jornadas laborales 4-3 y obras públicas.
- Su primera apuesta será autorizar eurobonos por $13.500 millones por nueve años.
- Otra de sus prioridades es que los créditos de apoyo presupuestario no pasen por la Asamblea Legislativa.
Kattia Alejandra Mora Montoya, 50 años, PPSO
- Proyecto de valores cristianos de forma transversal. Promoverá la defensa de la vida y la familia.
- Está a favor de la jornada laborales 4-3, la explotación minera y la apertura del mercado eléctrico.
- Quiere trabajar en protección a la niñez, personas con discapacidad, mujeres y emprendedoras
Stephan Brunner Neibig, 65 años, PPSO
- Reducción de presas: impulso al transporte público (reordenamiento de rutas de buses, tren de pasajeros, pago electrónico, electrificación de buses), simplificación de la gestión de accidentes menores; impulso al tren de carga del Atlántico y del Pacífico y de la ruta naviera Caldera-Puerto Quetzal para sacar a los furgones de las carreteras.
- Ampliación de los servicios de cuido infantil: unificación de estos servicios en una sola entidad (hoy tenemos 5 entidades: PANI, Cen-CInai, IMAS, Cecudi y JPS), dando prioridad a las familias en pobreza y cuyos padres y/o madres requieren del servicio para poder capacitarse o trabajar.
- Nueva ley de gestión de residuos sólidos: en el corto plazo disminuirá los residuos que van al relleno en un 50%, dando tratamiento a los residuos orgánicos a nivel residencial y municipal. El sistema de depósito y reembolso hará posible el acopio de más del 90% de los materiales reciclables.
Mayuli Ortega Guzmán, 61 años, PPSO
- Reactivación económica y generación de empleo.
- Seguridad ciudadana integral que liderará la presidenta Laura Fernández. Trabajar reformas estructurales para fortalecer el marco legal de nuestras fuerzas policiales y judiciales, priorizando el crimen organizado y la protección de todas las comunidades.
- Eficiencia del Estado y transparencia: impulsar proyectos que eliminen “cuellos de botella” burocráticos, asegurando que el crecimiento llegue a todas las regiones del país.
Gonzalo Ramírez Zamora, 51 años, PPSO
- Defender la vida desde la concepción.
- Impulsar la educación y generar oportunidades reales de desarrollo a San José.
- Trabajar por un país más seguro, con igualdad de oportunidades y un estado eficiente y transparente.
Anna Katharina Müller Castro, 69 años, PPSO
- Impulsar leyes y políticas que fortalezcan la educación, la equidad, la participación ciudadana, el empoderamiento de la juventud y el desarrollo de comunidades.
- Construir un sistema educativo transparente, ágil, moderno e inclusivo y lograr, desde las leyes, los cambios que no se alcanzaron desde la institucionalidad.
- Lograr, desde la legislatura, reformas institucionales y de servicios en beneficio de las personas, en el marco de valores y principios.
Antonio Barzuna Thompson, 48 años, PPSO
- Reformar la ley No.9816, Ley de Garantía de Depósitos y Procesos de Resolución de Entidades Financieras. El objetivo de la reforma es darle una participación activa a los acreedores en los procesos de resolución.
- Fusionar las Superintendencias. El objetivo es hacer más eficiente a las superintendencias y generar ahorros importantes al eliminar duplicidades que existen en la actual estructura.
- Impulsar junto con el “Grupo Asesor” las reformas al Poder Judicial. El objetivo es lograr una “justicia pronta y cumplida” para todos los costarricenses usuarios del sistema judicial.
Esmeralda Britton González, 62 años, PPSO
- La modernización de las instituciones del Estado a través de reformas estructurales y la adopción de tecnologías para lograr organismos más eficientes y un uso más efectivo de los recursos públicos.
- Defender las prioridades establecidas por la presidenta Laura Fernández, como Ciudad Gobierno, la Marina de Limón y la mejora de los procesos de compras públicas. Crear leyes y mecanismos que permitan medir el impacto de los programas y ayudas sociales que ofrece el Estado.
- Hacer alianzas y equipos de trabajo en las comisiones para aprobar proyectos en la Asamblea Legislativa.
Álvaro Ramírez Bogantes, 55 años, jefe de fracción PLN
Como líder del Partido Liberación Nacional (PLN), Ramírez se comprometió a “defender la democracia” y evitar que se toque la libertad a los costarricenses o que se cambie la Constitución para alterar la relación entre los poderes públicos o introducir ideas como la reelección indefinida de un presidente. Pero también pretenden ser una fracción propositiva y construir una alianza con los demás partidos de oposición.
- Enfocará su trabajo en el eje de seguridad: ley de policía, psicotrópicos y darles herramientas a la policía para mejorar la administración de la justicia.
- Resolver los problemas de excesivo endeudamiento, con iniciativas como la ley de olvido para habilitar el regreso del sistema financiero formal.
- Impulsar iniciativas para mejorar los servicios, educación, salud y alivio económico.
- Impulsar un proyecto para crear un Fondo Nacional de Infraestructura.
Impulsar fondos concesionales verdes y azules que existen a nivel internacional para proyectos de impacto. Mejorar la recaudación y reducir la evasión, pero no financiar infraestructura con recursos públicos tradicionales.
Iztarú Alfaro Guerrero, 35 años, PLN
- Ley para fortalecer la educación pública en primaria y secundaria por medio de herramientas digitales. La propuesta plantea desarrollar una plataforma educativa digital con los contenidos curriculares para hacer estudiantes más competitivos.
- Ley para fortalecer la actividad física y la seguridad en barrios a través de los Comités Cantonales de Deportes. Esta propuesta busca obligar a las municipalidades a dirigir una cantidad de recursos a los Comités Cantonales de Deportes.
- Reforma para modernizar el TSE y promover una mayor participación ciudadana. Este proyecto pretende reformar y modernizar el Tribunal Supremo de Elecciones para convertirlo en una institución más dinámica y eficaz.
Rafael Ángel Vargas Brenes, 65 años, PLN
- Promover igualdad de oportunidades y acceso digno a servicios públicos para todas las personas, especialmente las más vulnerables.
- Fortalecer la seguridad ciudadana y la seguridad social con instituciones modernas, justicia efectiva y atención de calidad.
- Impulsar la descentralización y fortalecer los gobiernos locales para un desarrollo territorial equilibrado y una gestión más cercana.
Andrea Valverde Palavicini, 47 años, PLN
- Impulsar el crecimiento de las pymes y el emprendimiento, como motor de empleo digno y desarrollo económico para las familias.
- Fortalecer el desarrollo de las comunidades, garantizando que las organizaciones locales tengan respaldo para incidir en la solución de problemas.
- Vincular la educación con el desarrollo productivo y comunitario, asegurando que la formación académica impulse proyectos locales y nuevas oportunidades de empleo.
Marco Badilla Chavarría, 63 años, PLN
- Reformar la Ley General de Policía que data de 1994 para atender la crisis de seguridad y atacar las finanzas y los bienes del crimen organizado.
- Impulsar la Ley del Olvido, que involucra a personas endeudadas posterior a la pandemia.
- Impulsar la atención diferenciada que requieren los cantones de Los Santos, Montes de Oca y Curridabat. Esto en cuanto a temas de agricultura e infraestructura.
José María Villalta Flórez-Estrada, 48 años, jefe de fracción FA
El jefe de fracción del Frente Amplio (FA) dijo que para San José impulsará reformas profundas en instituciones como el Consejo de Transporte Público, el AyA y el control político fuerte para garantizar servicios eficientes.
- A nivel nacional ha reiterado continuar su defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social y exigir el pago de la deuda estatal.
- Abogó por lograr acuerdos para reducir listas de espera y mejorar la atención a trabajadores independientes.
- Además, priorizará educación, derechos de las mujeres, medio ambiente y derechos indígenas.
Vianey Mora Vega, 35 años, FA
- Derechos de las mujeres, con énfasis en la economía de los cuidados, erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres, acceso a programas de equidad social.
- Atención de la crisis educativa desde una mirada integral: emergencia en infraestructura, rezago de los aprendizajes, condiciones laborales, violencia en centros y recortes en el presupuesto educativo.
- Fortalecimiento y defensa de la salud pública y la seguridad social: pago de la deuda de la CCSS, situación de los médicos especialistas, condiciones laborales, control político sobre el portafolios de inversiones, adjudicación de los servicios a terceros.
Antonio Trejos Mazariegos, 34 años, FA
- Transformar el modelo tarifario y de gobernanza del transporte público para que el servicio de buses y tren sea eficiente, accesible y transparente.
- Defender y fortalecer los Derechos Fundamentales de los costarricenses frente a las amenazas autoritarias y el discurso de odio.
- Denunciar los casos de corrupción en el gobierno y actualizar el marco normativo anticorrupción para cerrar los portillos de la impunidad.
Claudia Dobles, 45 años, jefa de fracción CAC
La jefa de la fracción unipersonal de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, dijo que este momento se está en el análisis y elaboración de proyectos de ley que respondan a los compromisos asumidos en campaña en materia de seguridad, competitividad, reformas judiciales, mejores condiciones salariales entre otros.
Durante su campaña enfatizó en estos temas:
- Trabajar en una agenda común con las otras fracciones opositoras para la de defensa democrática y de propuestas a los problemas nacionales.
- En sus redes sociales ha externado su intención de trabajar en torno a temas como seguridad, educación, listas de espera, costo de la vida y empleo.
- Afirmó que impulsará un sistema integrado de transporte público que incluya tren eléctrico, pago electrónico y migración hacia una flota vehicular eléctrica.
- Se ha posicionado en contra de las jornadas 4-3 y a favor de invertir en la red de cuido.
Abril Gordienko López, 58 años, jefa de fracción PUSC
Como única diputada del PUSC, Abril Gordienko asegura que se ve como oposición, pero también como oposición constructiva. Dijo que desde su curul será “infranqueable” con lo que debilite frenos, contrapesos, y garantías ciudadanas.
- Será constructiva en lo que genere bienestar a la ciudadanía costarricense: mejora de calidad de vida, clima de negocios, inversiones, emprendimiento, mejorar la educación y la salud pública.
- Ha criticado los recortes al sector social como becas, comedores escolares, transporte escolar, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, el Consejo para las Personas Adultas Mayores y el PANI.
- En seguridad propone fortalecer la Fuerza Pública, dotarla de más recursos y fomentar la colaboración con la Unión Europea.