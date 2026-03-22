Cartago: Estas son las propuestas de sus seis diputados electos

En esta entrega de Revista Dominical le aportamos un vistazo a las principales propuestas de los 6 diputados que asumirán sus cargos el 1.° de mayo en representación de la provincia de Cartago. Si usted vota en algún cantón de esta provincia, los legisladores que enlistaremos a continuación son quienes deberán defender sus intereses y necesidades.
Para hacer este compendio, RD revisó las hojas de vida entregadas por los candidatos el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como publicaciones de redes sociales, entrevistas y otros insumos disponibles. Cuando no se halló información concreta, se enviaron mensajes de Whatsapp y se realizaron llamadas telefónicas en distintas ocasiones.
Procuramos colocar hasta tres ideas para hacerlo manejable; muchos han expuesto más propuestas. Este insumo le permitirá a usted conocer las prioridades de cada legislador y, si guarda este ejemplar, podrá consultarlo nuevamente en 2030 para juzgar quién le cumplió y quién no le cumplió.
Yara Jiménez Fallas, 52 años, PPSO
- En cuanto a su agenda, la diputada electa destacó su interés en impulsar la denominada ley de jornadas laborales 4-3, así como proyectos relacionados con el sector agropecuario.
- Señaló que iniciativas como los seguros agropecuarios son clave para brindar respaldo a los productores, especialmente en momentos de dificultad.
- Temas como la seguridad y el aumento de homicidios serán prioritarios en el trabajo legislativo, con el objetivo de generar condiciones que permitan mayor tranquilidad para la población.
Robert Barrantes Camacho, 44 años, PPSO
Se le llamó y se le enviaron mensajes, pero no contestó. En la biografía entregada al TSE detalló que deseaba ser “un puente informativo de doble vía entre la ciudadanía y la Asamblea Legislativa”, así como “proponer leyes que ayuden a combatir la ola de inseguridad que atraviesa el país”.
Cindy Blanco González, 43 años, PPSO
- Impulsar una agenda orientada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y la población adulta mayor.
- Fortalecer la seguridad de Cartago promoviendo acciones que garanticen mayor tranquilidad y bienestar.
- Apoyar iniciativas en favor del sector agropecuario para mejorar sus condiciones, competitividad y aporte a la economía.
Janice Sandí Morales, 64 años, PLN
- Promover créditos accesibles, acompañamiento técnico constante y una regulación justa de las importaciones para proteger al agro.
- Fortalecimiento de la CCSS, ampliación de la red de Ebais, y construcción de clínica tipo 2 en el Max Peralta.
- Respaldo al descongelamiento de los salarios de los empleados públicos.
Salvador Padilla Villanueva, 36 años, PLN
- Menos presas: más controles a construcciones en Florencio del Castillo, impulso al teletrabajo y mejoramiento en horarios y recorridos del tren a Cartago.
- Impulso a créditos e incentivos fiscales para el sector productivo, incluyendo seguro para cosechar y créditos de SBD.
- Fortalecimiento de las redes de cuido tanto para menores de edad como para personas adultas mayores.
Joselyn Sáenz Núñez, 29 años, FA
- Fortalecer los cuerpos policiales y potenciar las capacidades de investigación judicial.
- Promover el transporte público mediante la mejora del tren del Incofer y la reforma del CTP.
- Ampliación de las licencias de maternidad y paternidad.
Nota del editor: En la versión impresa de este artículo se incluyó información equivocada sobre las propuestas de Yara Jiménez Fallas. Esta versión web incluye sus respuestas correctas.