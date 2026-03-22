Las propuestas de los 5 diputados que representarán a Heredia

Diputados electos por la provincia de Heredia. En la imagen: Ángela Aguilar, Víctor Hidalgo, Marta Eugenia Esquivel, Juan Manuel Quesada y María Eugenia Román.

En esta entrega de Revista Dominical le aportamos un vistazo a las principales propuestas de los 5 diputados que asumirán sus cargos el 1.° de mayo en representación de la provincia de Heredia. Si usted vota en algún cantón de esta provincia, los legisladores que enlistaremos a continuación son quienes deberán defender sus intereses y necesidades.

Para hacer este compendio, RD revisó las hojas de vida entregadas por los candidatos el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como publicaciones de redes sociales, entrevistas y otros insumos disponibles. Cuando no se halló información concreta, se enviaron mensajes de Whatsapp y se realizaron llamadas telefónicas en distintas ocasiones.

Procuramos colocar hasta tres ideas para hacerlo manejable; muchos han expuesto más propuestas. Este insumo le permitirá a usted conocer las prioridades de cada legislador y, si guarda este ejemplar, podrá consultarlo nuevamente en 2030 para juzgar quién le cumplió y quién no le cumplió.

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, 61 años, PPSO

Marta Eugenia Esquivel fue magistrada suplente de la Sala Constitucional, ministra de Trabajo, presidenta ejecutiva de la Caja y ministra de Planificación. Ha sido objeto de críticas por negarse a pagar los supuestos sobresueldos que recibió estando en la CCSS. Además, es investigada en el caso Barrenador. (Casa Presidencial/Casa Presidencial)

Se le enviaron mensajes por Whatsapp y se intentó llamar el miércoles 18 de marzo, pero no contestó. En su cuenta de Facebook aseguró que buscaría “fortalecer la cooperación con Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico”. En la biografía entregada al TSE detalló que deseaba impulsar proyectos como Ciudad Gobierno y la marina de Limón.

Juan Manuel Quesada Espinoza, 47 años, PPSO

Quesada fue presidente ejecutivo de Recope y de Acueductos y Alcantarillados. Es abogado con especialidad en Economía de la Regulación. También laboró en Aresep. (Alonso Tenorio)

Apoyar la “reforma profunda” del reglamento de la Asamblea Legislativa. Reforma de la Ley de Administración Pública para simplificar procedimientos, digitalizar trámites y eliminar duplicidades. Reforma “integral” a la normativa de planes reguladores para eliminar restricciones y actualizar.

Víctor Manuel Hidalgo Solís, 39 años, PLN

Ingeniero civil. Electo dos veces alcalde de Santa Bárbara de Heredia. Directivo de la UNGL. Docente universitario. (Facebook Victor Hidalgo/Facebook Victor Hidalgo)

Reforma Código Municipal: Darle a las municipalidades una verdadera autonomía y reformar la ley de los Comités Cantonales de Deporte y Recreación (CCDR). Impulsar proyecto para que la administración de la infraestructura en rutas nacionales secundarias y terciarias sea de las municipalidades. Promover proyecto para que la administración de la infraestructura educativa sea de las municipalidades.

Ángela Aguilar Vargas, 57 años, PLN

Economista e ingeniera industrial. Vicealcaldesa y luego alcaldesa de Heredia. (Alonso Tenorio)

Consolidar un programa de salud preparado para prevenir, atender y acompañar las enfermedades gerontológicas. Impulsar una estrategia integral de seguridad que fortalezca la prevención del delito, dignifique a las fuerzas policiales y promueva la participación ciudadana. Promover la profesionalización del cuerpo docente y la mejora de los centros educativos.

María Eugenia Román Mora, 61 años, FA

Abogada. Vecina de San Roque de Barva, Heredia. Ha trabajado en el Ministerio de Trabajo, el Inamu y como asesora parlamentaria. Laboró con el fundador del FA, José Merino del Río. (Facebook María Eugenia Román/Facebook María Eugenia Román)