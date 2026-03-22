Las propuestas de los 5 diputados que representarán a Heredia

En esta entrega de Revista Dominical le aportamos un vistazo a las principales propuestas de los 5 diputados que asumirán sus cargos el 1.° de mayo en representación de la provincia de Heredia. Si usted vota en algún cantón de esta provincia, los legisladores que enlistaremos a continuación son quienes deberán defender sus intereses y necesidades.
Para hacer este compendio, RD revisó las hojas de vida entregadas por los candidatos el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como publicaciones de redes sociales, entrevistas y otros insumos disponibles. Cuando no se halló información concreta, se enviaron mensajes de Whatsapp y se realizaron llamadas telefónicas en distintas ocasiones.
Procuramos colocar hasta tres ideas para hacerlo manejable; muchos han expuesto más propuestas. Este insumo le permitirá a usted conocer las prioridades de cada legislador y, si guarda este ejemplar, podrá consultarlo nuevamente en 2030 para juzgar quién le cumplió y quién no le cumplió.
Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, 61 años, PPSO
Se le enviaron mensajes por Whatsapp y se intentó llamar el miércoles 18 de marzo, pero no contestó. En su cuenta de Facebook aseguró que buscaría “fortalecer la cooperación con Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico”. En la biografía entregada al TSE detalló que deseaba impulsar proyectos como Ciudad Gobierno y la marina de Limón.
Juan Manuel Quesada Espinoza, 47 años, PPSO
- Apoyar la “reforma profunda” del reglamento de la Asamblea Legislativa.
- Reforma de la Ley de Administración Pública para simplificar procedimientos, digitalizar trámites y eliminar duplicidades.
- Reforma “integral” a la normativa de planes reguladores para eliminar restricciones y actualizar.
Víctor Manuel Hidalgo Solís, 39 años, PLN
- Reforma Código Municipal: Darle a las municipalidades una verdadera autonomía y reformar la ley de los Comités Cantonales de Deporte y Recreación (CCDR).
- Impulsar proyecto para que la administración de la infraestructura en rutas nacionales secundarias y terciarias sea de las municipalidades.
- Promover proyecto para que la administración de la infraestructura educativa sea de las municipalidades.
Ángela Aguilar Vargas, 57 años, PLN
- Consolidar un programa de salud preparado para prevenir, atender y acompañar las enfermedades gerontológicas.
- Impulsar una estrategia integral de seguridad que fortalezca la prevención del delito, dignifique a las fuerzas policiales y promueva la participación ciudadana.
- Promover la profesionalización del cuerpo docente y la mejora de los centros educativos.
María Eugenia Román Mora, 61 años, FA
- Educación técnica: Fortalecer los programas del INA y promover la apertura de una sede de la UTN en Heredia.
- En servicios públicos: Impulsar la ley para garantizar la paridad de género y la participación de jóvenes en asociaciones de acueductos.
- Promoción de incentivos fiscales para las empresas de transporte público que adopten un modelo sostenible con unidades modernas y eléctricas.