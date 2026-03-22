Revista Dominical

¿Qué proponen los nuevos diputados de Limón? Estas son sus prioridades para la provincia

Recopilamos las tres principales propuestas de cada uno de los nuevos diputados que representarán a Limón a partir del 1.º de mayo

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Por Julián Navarrete Silva y Roger Bolaños Vargas
Diputados electos por la provincia de Limón.
Diputados electos por la provincia de Limón. En la imagen: Reynaldo Arias, Kristel Ward, Osvaldo Artavia, Kattia Calvo y Mangell Mc Lean. (Redes sociales de los candidatos/Redes sociales de los candidatos)







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Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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