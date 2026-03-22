¿Qué proponen los nuevos diputados de Limón? Estas son sus prioridades para la provincia

(Redes sociales de los candidatos/Redes sociales de los candidatos)

Diputados electos por la provincia de Limón. En la imagen: Reynaldo Arias, Kristel Ward, Osvaldo Artavia, Kattia Calvo y Mangell Mc Lean.

En esta entrega de Revista Dominical le aportamos un vistazo a las principales propuestas de los 5 diputados que asumirán sus cargos el 1.° de mayo en representación de la provincia de Limón. Si usted vota en algún cantón de esta provincia, los legisladores que enlistaremos a continuación son quienes deberán defender sus intereses y necesidades.

Para hacer este compendio, RD revisó las hojas de vida entregadas por los candidatos el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como publicaciones de redes sociales, entrevistas y otros insumos disponibles. Cuando no se halló información concreta, se enviaron mensajes de Whatsapp y se realizaron llamadas telefónicas en distintas ocasiones.

Procuramos colocar hasta tres ideas para hacerlo manejable; muchos han expuesto más propuestas. Este insumo le permitirá a usted conocer las prioridades de cada legislador y, si guarda este ejemplar, podrá consultarlo nuevamente en 2030 para juzgar quién le cumplió y quién no le cumplió.

Osvaldo Artavia Carballo, 53 años, PPSO

Osvaldo Artavia Carballo fue presidente ejecutivo del Inder entre 2022 y 2024

Impulsar el desarrollo económico de Limón a través del fortalecimiento de la infraestructura portuaria, la consolidación de la marina y el fomento al turismo. Promover programas de capacitación y empleabilidad para la juventud limonense, vinculados a nuevas tecnologías, logística, comercio internacional y turismo. Respaldar proyectos de inversión en carreteras y caminos rurales que mejoren la conectividad de la provincia.

Kristel Ward Hudson, 35 años, PPSO

Kristel Ward Hudson fue viceministra de Juventud del 1.° de junio del 2022 al 22 de marzo del 2024. (MCJ para LN)

Impulsar la Marina de Limón. Promover la ampliación del aeropuerto de Limón. Respaldar la apertura de una zona franca en la provincia de Limón.

Reynaldo Arias Mora, 60 años, PPSO

Reynaldo Arias Mora, diputado de Limón por el PPSO. Empresario y comerciante. Fue regidor municipal entre 1998 y 2002 (Tomada de Redes sociales. /La Nación)

Impulsar la construcción de la marina y un aeropuerto internacional en Limón, así como apoyar la construcción de un tren de carga (canal seco). Promover la ampliación de la ruta 32 del Cruce de Río Frío a San José, así como la construcción de una ruta alterna. Presentar un proyecto para crear una zona franca en Limón y apoyar incentivos a la producción agrícola.

Kattia Calvo Cruz, 58 años, PPSO

Kattia Calvo fue jefa del Despacho del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

Impulsar la construcción de la marina de Limón, el muelle de cruceros, un aeropuerto internacional y el nuevo hospital. Promover la implementación del Plan Maestro Costero para modernizar la infraestructura portuaria con obras como el muelle de Pavona, el muelle de Cahuita y un atracadero en Puerto Viejo. Proponer parques con temáticas sostenibles, zonas francas enfocadas en empleo para jóvenes bilingües, infraestructura deportiva y programas de prevención de la violencia.

Mangell Mc Lean Villalobos, 46 años, PLN

Mangell Mc Lean Villalobos, diputado de Limón por el PLN. Fue alcalde de Siquirres en 2016. (Tomada de redes sociales/La Nación)