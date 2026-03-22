¿Qué proponen los nuevos diputados de Limón? Estas son sus prioridades para la provincia

En esta entrega de Revista Dominical le aportamos un vistazo a las principales propuestas de los 5 diputados que asumirán sus cargos el 1.° de mayo en representación de la provincia de Limón. Si usted vota en algún cantón de esta provincia, los legisladores que enlistaremos a continuación son quienes deberán defender sus intereses y necesidades.
Para hacer este compendio, RD revisó las hojas de vida entregadas por los candidatos el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como publicaciones de redes sociales, entrevistas y otros insumos disponibles. Cuando no se halló información concreta, se enviaron mensajes de Whatsapp y se realizaron llamadas telefónicas en distintas ocasiones.
Procuramos colocar hasta tres ideas para hacerlo manejable; muchos han expuesto más propuestas. Este insumo le permitirá a usted conocer las prioridades de cada legislador y, si guarda este ejemplar, podrá consultarlo nuevamente en 2030 para juzgar quién le cumplió y quién no le cumplió.
Osvaldo Artavia Carballo, 53 años, PPSO
- Impulsar el desarrollo económico de Limón a través del fortalecimiento de la infraestructura portuaria, la consolidación de la marina y el fomento al turismo.
- Promover programas de capacitación y empleabilidad para la juventud limonense, vinculados a nuevas tecnologías, logística, comercio internacional y turismo.
- Respaldar proyectos de inversión en carreteras y caminos rurales que mejoren la conectividad de la provincia.
Kristel Ward Hudson, 35 años, PPSO
- Impulsar la Marina de Limón.
- Promover la ampliación del aeropuerto de Limón.
- Respaldar la apertura de una zona franca en la provincia de Limón.
Reynaldo Arias Mora, 60 años, PPSO
- Impulsar la construcción de la marina y un aeropuerto internacional en Limón, así como apoyar la construcción de un tren de carga (canal seco).
- Promover la ampliación de la ruta 32 del Cruce de Río Frío a San José, así como la construcción de una ruta alterna.
- Presentar un proyecto para crear una zona franca en Limón y apoyar incentivos a la producción agrícola.
Kattia Calvo Cruz, 58 años, PPSO
- Impulsar la construcción de la marina de Limón, el muelle de cruceros, un aeropuerto internacional y el nuevo hospital.
- Promover la implementación del Plan Maestro Costero para modernizar la infraestructura portuaria con obras como el muelle de Pavona, el muelle de Cahuita y un atracadero en Puerto Viejo.
- Proponer parques con temáticas sostenibles, zonas francas enfocadas en empleo para jóvenes bilingües, infraestructura deportiva y programas de prevención de la violencia.
Mangell Mc Lean Villalobos, 46 años, PLN
- Crear las condiciones idóneas para la atracción de inversión en la provincia de Limón.
- Mejorar las condiciones de la infraestructura de las delegaciones policiales en Limón.
- Mejorar la infraestructura educativa en escuelas y colegios y la infraestructura vial, con énfasis en resolver la situación en la ruta 32.