Las propuestas de los 5 diputados que tendrá Guanacaste en nuevo periodo legislativo

Diputados electos por la provincia de Guanacaste. En la imagen: Karol Matamoros, Ronald Campos, Nayuribe Guadamuz, Daniel Siezar y Cindy Murillo.

En esta entrega de Revista Dominical le aportamos un vistazo a las principales propuestas de los 5 diputados que asumirán sus cargos el 1.° de mayo en representación de la provincia de Guanacaste. Si usted vota en algún cantón de esta provincia, los legisladores que enlistaremos a continuación son quienes deberán defender sus intereses y necesidades.

Para hacer este compendio, RD revisó las hojas de vida entregadas por los candidatos el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como publicaciones de redes sociales, entrevistas y otros insumos disponibles. Cuando no se halló información concreta, se enviaron mensajes de Whatsapp y se realizaron llamadas telefónicas en distintas ocasiones.

Procuramos colocar hasta tres ideas para hacerlo manejable; muchos han expuesto más propuestas. Este insumo le permitirá a usted conocer las prioridades de cada legislador y, si guarda este ejemplar, podrá consultarlo nuevamente en 2030 para juzgar quién le cumplió y quién no le cumplió.

Nayuribe Guadamuz Rosales, 55 años, PPSO

Exministra de Cultura y Juventud destituida por el presidente Rodrigo Chaves. Música y educadora. Fue directora regional de educación en Liberia. (Mayela Lopez)

En Guanacaste, mejorar la infraestructura judicial, fortalecer los juzgados y exigir rendición de cuentas a OIJ, Seguridad, Justicia y Corte. Impulsar un sistema de cotización progresivo y escalonado para que pymes se incorporen al sistema de seguridad social. Poner reglas claras al crecimiento inmobiliario, para no afectar el desarrollo y el acceso a los servicios.

Daniel Siezar Cárdenas, 48 años, PPSO

Oriundo de La Cruz, Guanacaste. Abogado y notario. Docente universitario. No tiene experiencia en política. (Andrés Alfaro/Facebook)

Se le enviaron mensajes por Whatsapp y se le llamó, pero no contestó. Es un abogado litigante y notario público oriundo de La Cruz, Guanacaste. En la biografía entregada al TSE detalló que buscaría “combatir la corrupción, mejorar las leyes que limitan la justicia pronta y cumplida y trabajar por la provincia de Guanacaste que adolece la pobreza y la falta de oportunidades”.

Cindy Murillo Artavia, 39 años, PPSO

Abogada y notaria. Asesora legislativa. Coordinadora provincial del Movimiento Jaguares. Excandidata a la alcaldía de Tilarán. (Cindy Murillo/Facebook)

Fortalecer y apoyar a las ASADAS y acueductos rurales para garantizar el abastecimiento de agua. Impulsar la creación del Sistema Nacional de Seguridad Hídrica. Promover la construcción de una pista de aterrizaje de carga en el aeropuerto Daniel Oduber para la zonas francas de Guanacaste.“.

Ronald Campos Villegas, 66 años, PLN

Gerente de la Unión de Cooperativas de Guanacaste. Es empresario. Tiene formación en Economía. Fue presidente de la Asociación Nacional de Constructores y de la Asamblea Nacional de los Trabajadores. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Promover la inversión en servicios e infraestructura pública como vía para dinamizar la economía guanacasteca. Impulsar un reordenamiento de la Zona Marítimo Terrestre que respete a las familias habitantes de la zona costera. Apoyar iniciativas para llevar a la policía a las calles, mejorar los tribunales y endurecer la legislación penal.

Karol Matamoros Montoya, 33 años, PLN

Microbióloga y máster en Administración de Servicios de Salud. Subdirectora del laboratorio del Hospital Enrique Baltodano. (Alonso Tenorio/Atenorio)