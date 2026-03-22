Las propuestas de los 5 diputados que tendrá Guanacaste en nuevo periodo legislativo

En esta entrega de Revista Dominical le aportamos un vistazo a las principales propuestas de los 5 diputados que asumirán sus cargos el 1.° de mayo en representación de la provincia de Guanacaste. Si usted vota en algún cantón de esta provincia, los legisladores que enlistaremos a continuación son quienes deberán defender sus intereses y necesidades.
Para hacer este compendio, RD revisó las hojas de vida entregadas por los candidatos el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como publicaciones de redes sociales, entrevistas y otros insumos disponibles. Cuando no se halló información concreta, se enviaron mensajes de Whatsapp y se realizaron llamadas telefónicas en distintas ocasiones.
Procuramos colocar hasta tres ideas para hacerlo manejable; muchos han expuesto más propuestas. Este insumo le permitirá a usted conocer las prioridades de cada legislador y, si guarda este ejemplar, podrá consultarlo nuevamente en 2030 para juzgar quién le cumplió y quién no le cumplió.
Nayuribe Guadamuz Rosales, 55 años, PPSO
- En Guanacaste, mejorar la infraestructura judicial, fortalecer los juzgados y exigir rendición de cuentas a OIJ, Seguridad, Justicia y Corte.
- Impulsar un sistema de cotización progresivo y escalonado para que pymes se incorporen al sistema de seguridad social.
- Poner reglas claras al crecimiento inmobiliario, para no afectar el desarrollo y el acceso a los servicios.
Daniel Siezar Cárdenas, 48 años, PPSO
Se le enviaron mensajes por Whatsapp y se le llamó, pero no contestó. Es un abogado litigante y notario público oriundo de La Cruz, Guanacaste. En la biografía entregada al TSE detalló que buscaría “combatir la corrupción, mejorar las leyes que limitan la justicia pronta y cumplida y trabajar por la provincia de Guanacaste que adolece la pobreza y la falta de oportunidades”.
Cindy Murillo Artavia, 39 años, PPSO
- Fortalecer y apoyar a las ASADAS y acueductos rurales para garantizar el abastecimiento de agua.
- Impulsar la creación del Sistema Nacional de Seguridad Hídrica.
- Promover la construcción de una pista de aterrizaje de carga en el aeropuerto Daniel Oduber para la zonas francas de Guanacaste.“.
Ronald Campos Villegas, 66 años, PLN
- Promover la inversión en servicios e infraestructura pública como vía para dinamizar la economía guanacasteca.
- Impulsar un reordenamiento de la Zona Marítimo Terrestre que respete a las familias habitantes de la zona costera.
- Apoyar iniciativas para llevar a la policía a las calles, mejorar los tribunales y endurecer la legislación penal.
Karol Matamoros Montoya, 33 años, PLN
- Promover la inversión para ampliar la capacidad resolutiva de los hospitales de Guanacaste.
- Defender el 8% del PIB que dispone la Constitución Política para la educación pública.
- Negociar con universidades de Guanacaste para reorientar la oferta académica hacia carreras con mayor demanda.