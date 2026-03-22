Revista Dominical

Las propuestas de los 5 diputados que tendrá Guanacaste en nuevo periodo legislativo

Propuestas incluyen Sistema Nacional de Seguridad Hídrica, reordenamiento de la Zona Marítimo Terrestre y reorientación de carreras universitarias en la provincia.

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Por Roger Bolaños Vargas y Julián Navarrete Silva
Diputados electos por la provincia de Guanacaste.
Diputados electos por la provincia de Guanacaste. En la imagen: Karol Matamoros, Ronald Campos, Nayuribe Guadamuz, Daniel Siezar y Cindy Murillo. (Redes sociales de los candidatos/Redes sociales de los candidatos)







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GuanacasteAsamblea Legislativadiputados
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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