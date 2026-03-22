Estos son los seis nuevos diputados de Puntarenas y sus promesas para la provincia

Diputados electos por la provincia de Puntarenas. En la imagen: Jesús Antonio Calderón, Norjelens Lobo, Royner Mora, Isabel Camareno y Ariel Mora.

En esta entrega de Revista Dominical le aportamos un vistazo a las principales propuestas de los 6 diputados que asumirán sus cargos el 1.° de mayo en representación de la provincia de Puntarenas. Si usted vota en algún cantón de esta provincia, los legisladores que enlistaremos a continuación son quienes deberán defender sus intereses y necesidades.

Para hacer este compendio, RD revisó las hojas de vida entregadas por los candidatos el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como publicaciones de redes sociales, entrevistas y otros insumos disponibles. Cuando no se halló información concreta, se enviaron mensajes de Whatsapp y se realizaron llamadas telefónicas en distintas ocasiones.

Procuramos colocar hasta tres ideas para hacerlo manejable; muchos han expuesto más propuestas. Este insumo le permitirá a usted conocer las prioridades de cada legislador y, si guarda este ejemplar, podrá consultarlo nuevamente en 2030 para juzgar quién le cumplió y quién no le cumplió.

Royner Mora Ruiz, 43 años, PPSO

Cuenta con especialización en Psicología Deportiva de Alto Rendimiento y estudios en Gestión Deportiva. Fue ministro de Deportes entre 2023 y 2025 (Albert Marín)

Se le llamó y se le escribieron mensajes, pero no contestó. Ministro de Deportes desde 2023, en su presentación como candidato indicó que desea “impulsar leyes que mejoren la seguridad, la educación, la economía, y la salud física y mental de nuestro pueblo, así como reformas que modernicen el marco legal del deporte y la recreación”.

Isabel Camareno Camareno, 65 años, PPSO

María Isabel Camareno Camareno, diputada de PPSO. Es contadora y fue directiva de la CCSS. (Captura pantalla )

Impulsar la activación de zonas francas “que Puntarenas necesita con urgencia para la generación de empleo”. Apoyar el dragado del estero de Puntarenas, “un tema de mucha urgencia”. Impulsar la modificación de la ley de pesca “para generar empleo y sustento a nuestra población costera”.

Ariel Mora Fallas, 45 años, PPSO

Ariel Mora Fallas es conocido en redes sociales como el "Profe Ariel". Tiene un máster en Tecnología Educativa y es licenciado en enseñanza de inglés. Trabajó como enlace territorial entre la Casa Presidencial y la región Brunca. (La Nación/Facebook Profe Ariel/Facebook Profe Ariel)

Impulsar el seguro agropecuario de riesgos, proyecto clave para proteger a los productores ante eventos climáticos, fitosanitarios y de mercado, y para dar estabilidad al sector. Impulsar el proyecto de financiamiento con el BIRF para invertir en el “Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima” para el desarrollo de las regiones más vulnerables. Promover los expedientes para atender de manera estructural la gestión integral de residuos sólidos, problemática que impacta la saluda, el ambiente y la calidad de vida.

Ana Ruth Esquivel Medrano, 56 años, PPSO

Fue directora del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) del 2006 al 2008 y por un segundo periodo del 2022 al 2025. También, fue asesora legislativa del 2014 al 2017 y regidora municipal de Puntarenas del 2010 al 2014. (Tomada de redes /La Nación)

No atendió los mensajes por Whatsapp. Al llamarla por teléfono el miércoles 18 de marzo a las 11:15 dijo que estaba en una reunión. No respondió a posteriores llamadas ni mensajes. En campaña habló de “más trabajo, más oportunidades y una pesca de altura”.

Norjelens Lobo Vargas, 38 años, PLN

Administradora de negocios. Coordinadora de proyectos en el Golfo de Nicoya, trabajando desde Incopesca, directora del Centro de Formación del INA en Coto Brus. Regidora de la Municipalidad de Coto Brus. Representante nacional del movimiento de mujeres de la provincia de Puntarenas. (Prensa PLN./Prensa PLN.)

Promover la inversión en los muelles de Caldera y Golfito para hacer “megamuelles” que atraigan inversión de zonas francas. Reforzar la educación técnica y el bilingüismo en Puntarenas para potenciar la empleabilidad de la población. Potenciar la conectividad a lo largo de la provincia de Puntarenas.

Jesús Antonio Calderón Calderón, 59 años, PLN

Tiene más de 40 años como cooperativista y miembro del directorio nacional del Consejo Nacional de Cooperativas. Licenciado en derecho, con formación en gestión local y alta gerencia. (Tomada de re/La Nación)