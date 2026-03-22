Estos son los seis nuevos diputados de Puntarenas y sus promesas para la provincia

En esta entrega de Revista Dominical le aportamos un vistazo a las principales propuestas de los 6 diputados que asumirán sus cargos el 1.° de mayo en representación de la provincia de Puntarenas. Si usted vota en algún cantón de esta provincia, los legisladores que enlistaremos a continuación son quienes deberán defender sus intereses y necesidades.
Para hacer este compendio, RD revisó las hojas de vida entregadas por los candidatos el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como publicaciones de redes sociales, entrevistas y otros insumos disponibles. Cuando no se halló información concreta, se enviaron mensajes de Whatsapp y se realizaron llamadas telefónicas en distintas ocasiones.
Procuramos colocar hasta tres ideas para hacerlo manejable; muchos han expuesto más propuestas. Este insumo le permitirá a usted conocer las prioridades de cada legislador y, si guarda este ejemplar, podrá consultarlo nuevamente en 2030 para juzgar quién le cumplió y quién no le cumplió.
Royner Mora Ruiz, 43 años, PPSO
Se le llamó y se le escribieron mensajes, pero no contestó. Ministro de Deportes desde 2023, en su presentación como candidato indicó que desea “impulsar leyes que mejoren la seguridad, la educación, la economía, y la salud física y mental de nuestro pueblo, así como reformas que modernicen el marco legal del deporte y la recreación”.
Isabel Camareno Camareno, 65 años, PPSO
- Impulsar la activación de zonas francas “que Puntarenas necesita con urgencia para la generación de empleo”.
- Apoyar el dragado del estero de Puntarenas, “un tema de mucha urgencia”.
- Impulsar la modificación de la ley de pesca “para generar empleo y sustento a nuestra población costera”.
Ariel Mora Fallas, 45 años, PPSO
- Impulsar el seguro agropecuario de riesgos, proyecto clave para proteger a los productores ante eventos climáticos, fitosanitarios y de mercado, y para dar estabilidad al sector.
- Impulsar el proyecto de financiamiento con el BIRF para invertir en el “Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima” para el desarrollo de las regiones más vulnerables.
- Promover los expedientes para atender de manera estructural la gestión integral de residuos sólidos, problemática que impacta la saluda, el ambiente y la calidad de vida.
Ana Ruth Esquivel Medrano, 56 años, PPSO
No atendió los mensajes por Whatsapp. Al llamarla por teléfono el miércoles 18 de marzo a las 11:15 dijo que estaba en una reunión. No respondió a posteriores llamadas ni mensajes. En campaña habló de “más trabajo, más oportunidades y una pesca de altura”.
Norjelens Lobo Vargas, 38 años, PLN
- Promover la inversión en los muelles de Caldera y Golfito para hacer “megamuelles” que atraigan inversión de zonas francas.
- Reforzar la educación técnica y el bilingüismo en Puntarenas para potenciar la empleabilidad de la población.
- Potenciar la conectividad a lo largo de la provincia de Puntarenas.
Jesús Antonio Calderón Calderón, 59 años, PLN
- Impulsar a una política de Estado para reducir la tramitología para emprendimientos.
- Impulsar el cooperativismo como motor de desarrollo económico y social.
- Atender las necesidades de la comunidad portuaria y los estibadores de Puntarenas.