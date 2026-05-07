Revista Dominical

Así fue como el papa León XIV terminó cambiando el curso de la geopolítica en el año más convulso

León XIV cumple un año en el Vaticano predicando la paz, en medio de debates geopolíticos sobre una ‘guerra justa’ y los ataques de Donald Trump. Se reunirá este jueves con Marco Rubio.

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Por Roger Bolaños Vargas

El 8 de mayo del 2025 Robert Francis Prevost, el padre Bob, renunció a su nombre secular y aceptó ser el sucesor de Francisco como máximo líder de la Iglesia católica pero, además, y con especial énfasis, como gobernante de la Ciudad del Vaticano.








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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