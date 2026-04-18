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Disputa entre Trump y papa León XIV perturba a católicos en Estados Unidos

Aunque el papa León XIV aclaró que no tienen interés en debatir con Trump, católicos entrevistados por AFP en Estados Unidos criticaron al mandatario: “No se ataca al papa”.

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Por AFP

Nueva York, Estados Unidos. El pulso entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el papa León XIV enfurece a algunos católicos estadounidenses, un electorado clave, que consideran que el mandatario ha ido demasiado lejos en sus críticas al sumo pontífice.








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