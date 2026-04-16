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Papa León XIV denuncia al ‘puñado de tiranos’ que ‘devastan el mundo’ en medio de conflicto con Trump

El líder católico ha reiterado sus peticiones de paz, a pesar de las violentas críticas del presidente estadounidense.

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Por AFP
Fieles católicos posan para una foto junto a un cartel que da la bienvenida al papa León XIV, antes de su visita, tras la misa dominical en la catedral metropolitana de San José en Bamenda, el 12 de abril de 2026.
Fieles católicos posan para una foto junto a un cartel que da la bienvenida al papa León XIV, antes de su visita, tras la misa dominical en la catedral metropolitana de San José en Bamenda, el 12 de abril de 2026. (PATRICK MEINHARDT/AFP)







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