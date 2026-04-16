Columnistas

El vehemente llamado a la cordura lanzado por León XIV

En un mundo hiperconectado, donde los discursos polarizantes encuentran eco inmediato, cada individuo tiene la responsabilidad de discernir, de no reproducir el odio y de apostar por narrativas que construyan en vez de destruir

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Por Alberto Morales
Papa León XIV en Beirut, Líbano. 1 de diciembre 2025
Que este mensaje del papa León XIV no pase inadvertido. Que sea, más bien, un punto de inflexión desde el cual replantear prioridades y reafirmar el compromiso con un mundo donde la dignidad humana esté por encima de cualquier cálculo de poder. (Shutterstock/Foto)







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Alberto Morales

Alberto Morales

Fundador y director por 35 años de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños. Profesor universitario del posgrado de Medicina de la UCR. Miembro fundador y presidente de la Asociación Pro Desarrollo Saludable de la Adolescencia, cargo que ejerció hasta el 2024.

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