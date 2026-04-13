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Papa León XIV responde a Donald Trump: ‘No tengo miedo. No soy político, hablo del Evangelio’

El Papa León XIV se pronunció sobre las críticas de Trump y afirma que seguirá alzando la voz contra la guerra

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Por Europa Press
El papa León XIV busca fortalecer el diálogo interreligioso durante su histórica llegada a Argelia.
El papa León XIV afirma que busca fortalecer el diálogo interreligioso durante su histórica llegada a Argelia. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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