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El papa León XIV desafía el discurso belicista de Donald Trump: sube la tensión entre la Iglesia católica y Estados Unidos

‘¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la guerra!’, dijo León XIV este sábado en la basílica de San Pedro de Roma. Este es el panorama del choque diplomático en medio de la guerra en Irán

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Por Sebastián Sánchez
El papa León XIV: "¡Basta ya de la guerra".
El papa León XIV: "¡Basta ya de la guerra". (HANDOUT/AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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