El Mundo

El bloqueo del estrecho de Ormuz en cifras por conflicto en Oriente Medio

Ataques a buques, caída del transporte marítimo, alza en costos y miles de marinos afectados

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Por AFP
Esta foto distribuida el 11 de marzo de 2026 por la Armada Real de Tailandia muestra humo elevándose del buque granelero tailandés “Mayuree Naree” cerca del estrecho de Ormuz, tras un ataque.
Esta foto distribuida el 11 de marzo de 2026 por la Armada Real de Tailandia muestra humo elevándose del buque granelero tailandés “Mayuree Naree” cerca del estrecho de Ormuz, tras un ataque. (HANDOUT/AFP)







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Estrecho de Ormuz
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