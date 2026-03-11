El Mundo

Irán ataca barcos comerciales en el estrecho de Ormuz y lanza ofensiva cerca del aeropuerto de Dubái

El ejército iraní afirmó que cualquier barco perteneciente a Estados Unidos, Israel o sus aliados que atraviese el estratégico estrecho de Ormuz es un blanco “legítimo”

EscucharEscuchar
Por AFP
Una embarcación se aproxima al buque portacontenedores Marsa Victory, con bandera de San Cristóbal y Nieves, mientras navega por las aguas del Estrecho de Ormuz frente a la costa de Khasab.
El estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del petróleo y gas que se transporta por mar a nivel global. (GIUSEPPE CACACE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estrecho de OrmuzBarcos comercialesConflictoMedio Oriente
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.