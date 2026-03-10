El Mundo

Secretario de Energía publica y borra que petrolero cruzó estrecho de Ormuz con custodia de Estados Unidos

Irán dice que ningún buque de Estados Unidos “se ha atrevido” a acercarse a paso del 20% del petróleo global

EscucharEscuchar
Por AFP
Chris Wright borró un mensaje que había publicado pocos minutos antes en el que anunciaba que la Marina de Estados Unidos había escoltado a un buque petrolero
Chris Wright borró un mensaje que había publicado pocos minutos antes en el que anunciaba que la Marina de Estados Unidos había escoltado a un buque petrolero (REBECCA BLACKWELL/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosEstrecho de OrmuzIránPetróleo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.