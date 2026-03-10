Secretario de Energía publica y borra que petrolero cruzó estrecho de Ormuz con custodia de Estados Unidos

Chris Wright borró un mensaje que había publicado pocos minutos antes en el que anunciaba que la Marina de Estados Unidos había escoltado a un buque petrolero

Washington, Estados Unidos. Una publicación del Secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, que decía que la Marina de ese país había escoltado un petrolero a través del Estrecho de Ormuz, fue eliminada el martes, minutos después de que su cuenta la publicara.

Los mercados se han visto sacudidos por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y el petróleo se desplomó tras el anuncio inicial de Wright. Recortó algunas de esas pérdidas tras la eliminación de la publicación.

El Departamento de Energía de Estados Unidos y el Pentágono no respondieron inmediatamente a las solicitudes de AFP de comentarios sobre el tema.

Hasta el momento no se ha confirmado que ningún barco estadounidense haya escoltado a petroleros en la vía fluvial clave desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, y la publicación inicial de Wright marcó la primera vez que un funcionario estadounidense dijo que esto había ocurrido.

La rápida eliminación de la publicación aumentó la incertidumbre.

Casi una quinta parte de la producción mundial de petróleo pasa por el estrecho, y Teherán prometió el martes que no se exportará nada desde el Golfo mientras continúe la guerra.

Desde el 2 de marzo, se han detectado más de 20 buques comerciales cruzando el estrecho, según el análisis de AFP de los datos de Marine Traffic.

Otros han atravesado el estrecho de Ormuz con sus transpondedores apagados para ocultar su posición, a veces sólo reapareciendo en los rastreadores marinos una vez que estaban fuera del área.

Entre los barcos que transmitieron al menos una señal al intentar el paso, la AFP contabilizó nueve petroleros y dos petroleros de gas natural licuado (GNL).

Antes de la guerra, un promedio diario de 138 barcos transitaban el estrecho de Ormuz.

La administración del presidente Donald Trump ha tomado medidas para tratar de tranquilizar a los mercados globales desde el inicio de la guerra, ofreciendo reaseguros a las compañías navieras y los servicios de la Marina de Estados Unidos para escoltar a los petroleros.

Los precios del crudo han experimentado fuertes fluctuaciones debido a las interrupciones del suministro, subiendo un 30 por ciento el lunes a casi 120 dólares por barril antes de retroceder.

Continuaron cayendo después de los comentarios de Trump el lunes insinuando que la guerra podría terminar pronto, incluso cuando su secretario de Defensa prometió un día después llevar a cabo el “día más intenso de ataques dentro de Irán”.

La guerra ha incluido ataques a depósitos de petróleo en Irán y a infraestructuras energéticas en países ricos del Golfo, anteriormente considerados refugios seguros en un Medio Oriente turbulento.

En su publicación eliminada, Wright había dicho que “la Marina de Estados Unidos escoltó con éxito un petrolero a través del Estrecho de Ormuz para garantizar que el petróleo siga fluyendo hacia los mercados globales”.