El Mundo

Trump dice que ‘no es gran seguidor’ del papa León XIV luego de su mensaje contra la guerra

Mandatario estadounidense afirmó que el papa ‘es una persona muy liberal y que no cree en detener el crimen’

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Por AFP
La tensión entre el Vaticano y Estados Unidos se ha elevado por la guerra iniciada por Trump en Irán.
La tensión entre el Vaticano y Estados Unidos se ha elevado por la guerra iniciada por Trump en Irán. (Canva/La Nación)







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