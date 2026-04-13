Trump dice que ‘no es gran seguidor’ del papa León XIV luego de su mensaje contra la guerra

La tensión entre el Vaticano y Estados Unidos se ha elevado por la guerra iniciada por Trump en Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a periodistas el domingo que no es “gran seguidor” del papa León XIV, luego de que el líder de la Iglesia católica hiciera un llamado a la paz el domingo.

“No soy un gran seguidor del papa León. Él es una persona muy liberal, y es un hombre que no cree en detener el crimen”, dijo Trump en la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Trump acusó al pontífice de “jugar con un país que quiere un arma nuclear”.

El sábado, el papa estadounidense, de 70 años, imploró públicamente a los líderes que pusieran fin a la violencia, diciendo: “¡Basta de la idolatría del yo y del dinero! ¡Basta de las demostraciones de poder! ¡Basta de guerra!”.