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Donald Trump defiende sus críticas al papa León XIV: ‘Este es un mundo desagradable’

Presidente de Estados Unidos critica al líder de la Iglesia Católica por sus opiniones sobre guerra en Irán e inmigración.

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Por AFP
Pope Leon XIV visits the archaeological site of Hippo, in Annaba on April 14, 2026. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
El Papa León XIV se encuentra de gira por países africanos reuniéndose con católicos y comunidades de otras religiones. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







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