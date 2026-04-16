Columnistas

Cristo y Trump

En su segundo mandato es cuando Trump ha utilizado con más insistencia la religión para acuerpar sus políticas más polémicas

EscucharEscuchar
Por David Díaz Arias
Donald Trump publicó una foto suya como Jesucristo.
Tal fue la ola de críticas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debió borrar de sus redes sociales una imagen hecha con IA en la que aparecía retratado como Jesucristo. (Canva/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
David DíazCristoderecha estadounidenseTrump
David Díaz Arias

David Díaz Arias

Ph.D. en Historia por Indiana University y catedrático en la Universidad de Costa Rica. Ha impartido clases y conferencias en múltiples universidades latinoamericanas, estadounidenses y europeas. Ha publicado decenas de estudios sobre historia de Centroamérica en general y de Costa Rica en particular.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.