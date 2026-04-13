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Trump tuvo que borrar su imagen como Jesús tras indignación hasta entre sus aliados

El presidente de Estados Unidos borró el lunes una imagen en redes sociales que parecía retratarlo como Jesucristo. Lea lo que sucedió.

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Por AFP
Donald Trump tampoco ha querido disculparse con el papa León XIV por sus críticas al pontífice.
Donald Trump tampoco ha querido disculparse con el papa León XIV por sus críticas al pontífice. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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