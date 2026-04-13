El Mundo

McDonald’s, Irán y el Papa: la surrealista rueda de prensa de Trump

El presidente estadounidense salió al jardín de la Casa Blanca para recibir un pedido de hamburguesas. Pero los temas se mezclaron en la conferencia.

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con una repartidora de DoorDash después de que esta entregara comida de McDonald’s en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 13 de abril de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con una repartidora de DoorDash después de que esta entregara comida de McDonald’s en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 13 de abril de 2026. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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