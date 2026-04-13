McDonald’s, Irán y el Papa: la surrealista rueda de prensa de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con una repartidora de DoorDash después de que esta entregara comida de McDonald’s en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 13 de abril de 2026.

Washington, Estados Unidos. La jornada del lunes en la Casa Blanca tomó un giro inusual cuando, tras un pedido de McDonald’s en el Despacho Oval, Donald Trump ofreció una conferencia donde mezcló la guerra en Irán, críticas al papa León XIV y una polémica imagen suya como Jesús.

El presidente estadounidense, gran aficionado a la comida rápida, salió al jardín de la Casa Blanca para recibir un pedido de hamburguesas de manos de una empleada de la plataforma de entregas DoorDash.

“Tengo un pedido para usted, señor presidente”, declaró la repartidora, Sharon Simmons, al entregarle las bolsas de papel.

“Esto no parece preparado, ¿verdad?”, preguntó Trump a los periodistas después de recibir la entrega de Simmons, a quien la empresa describió como una abuela de diez nietos de Arkansas.

El acto fue concebido para destacar la política del republicano multimillonario Trump de “no impuestos sobre las propinas”, que, según dijo, había supuesto una devolución de $11.000 para Simmons este año.

Pero, como suele suceder con el republicano, la conversación derivó rápidamente hacia temas mucho más sensibles.

Trump había sido objeto de críticas después de que el domingo por la noche apareciera en su cuenta de Truth Social una imagen generada por IA, ya eliminada, en la que estaba representado como Jesús, poco después de criticar al papa León XIV por su postura sobre Irán.

“Sí la publiqué, y pensé que era yo como médico y que tenía que ver con la Cruz Roja”, declaró Trump. “Se supone que soy yo como médico, haciendo que la gente mejore. Y yo hago que la gente mejore. Hago que la gente mejore mucho”.

Las preguntas derivaron entonces hacia la guerra en Irán.

El bloqueo ordenado por Trump a los puertos iraníes entró en vigor poco más de dos horas antes de la rueda de prensa, tras el fracaso de las conversaciones en Pakistán durante el fin de semana.

Trump afirmó que Irán quiere “con muchas ganas” llegar a un acuerdo, que según él debe buscar impedir que Teherán se dote de un arma nuclear.

Propinas en disputa

Con la desconcertada repartidora todavía a su lado, Trump dejó claro además que no pensaba pedir disculpas al primer jefe de la Iglesia católica nacido en Estados Unidos.

“No hay nada por lo que disculparse. Está equivocado”, dijo, un día después de arremeter contra el papa León XIV por oponerse a la guerra en Oriente Medio.

“El papa León dijo cosas que son incorrectas. Estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán (dotado de un arma) nuclear”, apuntó Trump.

El presidente abordó luego uno de sus temas favoritos: la prohibición de las personas transgénero en las competiciones deportivas femeninas, preguntándole al respecto a Simmons.

“No tengo realmente una opinión sobre eso”, respondió la repartidora. “Estoy aquí para hablar de la exención de impuestos a las propinas”.

Los periodistas le preguntaron entonces si el personal de la Casa Blanca dejaba buenas propinas. Ella se encogió de hombros.

“Espere”, dijo Trump, antes de meter la mano en el bolsillo del pantalón, sacar lo que parecía ser un billete de 100 dólares doblado y dárselo a Simmons.

“Gracias”, le dijo sonriente el presidente al periodista. “¡Me lo recordó!”