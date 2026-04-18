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Editorial: León XIV frente a Trump: la voz moral que incomoda al poder

El mundo necesita voces autorizadas que se eleven como referentes de una conciencia universal; la del Papa es una de ellas. En su mensaje, podemos reconocernos sin distinción de credo, etnia o nacionalidad, en el respeto a la dignidad, la paz y la solidaridad

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Por La Nación
Donald Trump y papa León XIV
En papa León XIV se ha convertido en blanco de la destemplada ira presidencial de Donald Trump. (Imágenes de Archivo LN/Fotocomposición)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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