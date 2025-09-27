El Mundo

Corte Suprema de EE.UU. permite a Trump congelar más de $4.000 millones en ayuda exterior

El tribunal argumentó que salvaguardar la autoridad del presidente en materia de política exterior parece ‘superar el posible daño’ que sufrirían los destinatarios de dicha ayuda

Por AFP
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a congelar $4.000 millones en ayuda exterior. (Susan Walsh/AP)







