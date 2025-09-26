Donald Trump pone en jaque al Mundial 2026: advierte cambios en sedes en Estados Unidos

Trump advirtió que podría reubicar partidos del Mundial 2026 si considera que la seguridad en algunas ciudades no está garantizada

El presidente de Estados Unidos Donald Trump señaló que algunos partidos del Mundial 2026 podrían trasladarse desde ciudades que considere inseguras.

Estados Unidos será el principal anfitrión del torneo, que también se disputará en México y Canadá.

Durante una comparecencia en la Oficina Oval, Trump afirmó que si alguna sede resulta “incluso un poco peligrosa”, se valoraría su sustitución.

LEA MÁS: ¿Quiere ir al Mundial 2026? La FIFA revela precios de las entradas y cómo obtenerlas

Añadió que su objetivo es garantizar que el evento deportivo se desarrolle de forma segura.

El torneo contará con 48 selecciones nacionales. En territorio estadounidense se disputará la mayoría de los partidos. Entre las sedes seleccionadas se encuentran Los Ángeles, San Francisco y Seattle, todas gobernadas por autoridades demócratas.

Trump afirmó que, si llega a considerar que alguna sede representa un riesgo para los asistentes, los encuentros se trasladarían a otra ciudad.

“Será seguro para el Mundial, si considero que no es seguro, lo trasladaremos a otra ciudad”, comentó Trump.

Además, mencionó que su gobierno ha movilizado a la Guardia Nacional a varias de estas urbes, aunque los líderes locales se opusieron.

San Francisco y Seattle tienen asignados seis partidos cada una, mientras que Los Ángeles albergará ocho encuentros. Trump mencionó cifras de criminalidad en ciudades como Chicago, a pesar de que esta no figura entre las sedes del Mundial.

También hizo alusión a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, al señalar que la seguridad será un criterio determinante para mantener o quitar sedes en eventos de esa magnitud.

A principios de año, Trump se autoproclamó presidente de un grupo de trabajo de la Casa Blanca enfocado en el Mundial, el cual es organizado por la FIFA. Esta organización, presidida por Gianni Infantino, mantiene una relación cercana con el mandatario.

Trump aseguró que los aficionados que asistan a los partidos en Estados Unidos vivirán una experiencia sin complicaciones.

Por su parte, Infantino ha manifestado una confianza plena en la colaboración estadounidense para garantizar un evento exitoso.

Sedes confirmadas para la Copa del Mundo 2026

Canadá

Toronto Stadium

BC Place Vancouver

México

Estadio Azteca Ciudad de México

Estadio Guadalajara

Estadio Monterrey

Estados Unidos

Atlanta Stadium﻿

Boston Stadium

Dallas Stadium

Houston Stadium

Kansas City Stadium

Los Angeles Stadium﻿

Miami Stadium

New York New Jersey Stadium

Philadelphia Stadium﻿

San Francisco Bay Area Stadium

Seattle Stadium

LEA MÁS: Mundial 2026: Mascotas Maple, Zayu y Clutch llegan con sorpresas para los ‘gamers’

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.