Puro Deporte

Donald Trump pone en jaque al Mundial 2026: advierte cambios en sedes en Estados Unidos

Donald Trump sorprendió al anunciar que podría mover partidos del Mundial 2026 si las sedes no garantizan seguridad. Ciudades clave estarían en la mira

EscucharEscuchar
Por AFP y Silvia Ureña Corrales
Trump advirtió que podría reubicar partidos del Mundial 2026 si considera que la seguridad en algunas ciudades no está garantizada
Trump advirtió que podría reubicar partidos del Mundial 2026 si considera que la seguridad en algunas ciudades no está garantizada (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCFIFAEstados UnidosMundial 2026Copa del MundoDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.