Mundial 2026: Mascotas Maple, Zayu y Clutch llegan con sorpresas para los ‘gamers’

FIFA presentó a las mascotas de la Copa del Mundo del 2026.

La FIFA presentó a las tres mascotas oficiales para el Mundial 2026 y no solo tienen lo suyo, sino que vienen con un giro inesperado para sorprender a los fanáticos de los videojuegos.

Maple, un alce canadiense; Zayu, un jaguar mexicano; y Clutch, un águila americana se encargarán de marcar un hito en la forma de interactuar con el evento más grande del fútbol.

La FIFA anunció que sus nuevas mascotas no se limitarán solo a las canchas. Maple, Zayu y Clutch serán los primeros personajes de un Mundial en saltar a la arena de los videojuegos.

Será a través de FIFA Heroes, un juego de fútbol estilo arcade que permitirá a los competidores formar equipos con las mascotas, leyendas del fútbol y hasta personajes de películas.

FIFA Heroes, desarrollado por Enver en colaboración con Solace, permitirá disfrutar de una experiencia arcade de fútbol 5 con elementos de fantasía.

Los jugadores podrán formar equipos con las mascotas oficiales de distintas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, grandes estrellas del fútbol y personajes de series y películas populares. El juego estará disponible en 2026 para Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox.

Además, en Roblox, FIFA Super League Soccer, que ha sido desarrollada en colaboración con GameFam, incluirá desafíos centrados en las habilidades de cada mascota en el terreno de juego y recompensas temáticas.

El Mundial se jugará del 11 de junio al 19 de julio y contará por primera vez con la participación de 48 selecciones.

Conozca a las tres mascotas del Mundial 2026

Maple (Canadá)

Nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país. Apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado, destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo.

Él es Maple. ( Fotos tomadas de FIFA./Fotos tomadas de FIFA.)

Según la FIFA, con sus legendarias paradas, su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, Maple tiene un sinfín de historias que contar.

Zayu (México)

El jaguar habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país. Zayu, cuyo nombre significa unidad, fortaleza y alegría, es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad. Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo.

Él es Zayu. ( Fotos tomadas de FIFA./Fotos tomadas de FIFA.)

Además de un deportista, es un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya.

Clutch (Estados Unidos)

Es un águila que recorre Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido y cada momento al máximo. Audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él.

Clutch levanta el ánimo de su equipo con energía y determinación, y convirtiendo cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas.

Él es Clutch. ( Fotos tomadas de FIFA./Fotos tomadas de FIFA.)

Como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo.