Así va la tabla en Centroamérica: estas selecciones podrían quedarse fuera del Mundial 2026

El Salvador y Honduras pelean arriba; Costa Rica aún no gana y Guatemala va última en su grupo.

Las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 avanzan con intensidad en la región y las selecciones centroamericanas muestran desempeños variados.

Tras dos jornadas disputadas, los equipos de la región enfrentan realidades contrastantes en sus respectivos grupos.

Grupo A

En el Grupo A, Surinam se colocó en el primer lugar con 4 puntos, gracias a una victoria y un empate. El Salvador lo sigue con 3 unidades, producto de una victoria y una derrota.

Panamá, con 2 empates y 2 puntos, ocupa el tercer lugar. Por su parte, Guatemala ha tenido un arranque difícil y se ubica en el último lugar con apenas 1 punto y una diferencia de gol de -1.

Grupo B

Jamaica lidera el Grupo B con paso perfecto tras dos triunfos, lo que le otorga 6 puntos y una diferencia de gol de +6. Curazao, con 4 puntos, ocupa la segunda posición luego de una victoria y un empate.

En los últimos lugares aparecen Trinidad y Tobago y Bermuda, ambos con un panorama complicado al sumar apenas 1 y 0 puntos, respectivamente.

Grupo C

Honduras domina el Grupo C con 4 unidades, seguido de Costa Rica y Haití, que tienen 2 puntos cada uno. A pesar de estar igualados en puntaje, la selección costarricense presenta una mejor diferencia de gol que los haitianos.

Nicaragua, con una sola unidad y diferencia de gol de -2, cierra la tabla en esta zona.

Clasificación de repechaje: Costa Rica, por ahora, fuera

En la tabla general de los segundos lugares, Curazao lidera con 4 puntos, seguido por El Salvador con 3. Costa Rica aparece en la tercera posición con 2 puntos, lo que, de momento, la deja fuera de los puestos de clasificación directa como mejor segundo.

Este ranking es fundamental, ya que solo los dos mejores segundos lugares avanzarán a la siguiente ronda, dependiendo del rendimiento general.

