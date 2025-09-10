Fútbol

Las lágrimas de Manfred Ugalde y el discurso de Josimar Alcócer: Dos actitudes extremas con mensajes muy distintos

La Selección de Costa Rica atraviesa momentos de incertidumbre, zozobra y decepción, y ni siquiera encuentra explicaciones para lo que está ocurriendo

Por Esteban Valverde y Fanny Tayver Marín
Costa Rica vs. Haití
Josimar Alcócer terminó decepcionado ante el resultado que obtuvo la Selección de Costa Rica contra Haití. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Esteban Valverde

Fanny Tayver Marín

