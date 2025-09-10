Las lágrimas de Manfred Ugalde y el discurso de Josimar Alcócer: Dos actitudes extremas con mensajes muy distintos

Josimar Alcócer terminó decepcionado ante el resultado que obtuvo la Selección de Costa Rica contra Haití.

Manfred Ugalde no habló en la zona mixta; sin embargo, sí lo hizo en el campo. Las lágrimas del delantero del Spartak Moscú fueron notorias cuando Haití marcó el 2-3 momentáneo, pero, sobre todo, cuando llegó el pitazo final del duelo.

Quien sí dio declaraciones fue Josimar Alcócer. Aunque se le vio entregado y buscó por todos los medios marcar diferencia, cuando le tocó rendir cuentas ante la prensa, mostró una leve autocrítica.

Ugalde se entregó durante los 90 minutos: corrió, buscó crear ocasiones, remató al arco y envió centros durante los últimos 10 minutos. Se le vio desplazarse desde el sector ofensivo hasta el defensivo para darle rotación al esférico y armar juego.

Manfred se entregó como si fuera el último partido de su vida, y su frustración fue evidente al concluir el cotejo frente a los haitianos.

Por su parte, Alcócer expresó ante la prensa que lo vivido en el Estadio Nacional también fue mérito de Haití:

“En la otra fecha hay que estudiar a los rivales y sacar los seis puntos. Los adversarios también juegan y entrenan; al final, esto es fútbol”, afirmó Alcócer.

Cuando se le consultó sobre por qué el grupo no logra sostener una ventaja, el extremo añadió:

“Tal vez es tema de relajación, no sé. Hicieron el primer gol y subieron ellos, ese fue el problema. Nosotros tratamos de jugar, lo intentamos, pero ellos también entrenan y juegan, y eso es fútbol”.

Por último, sobre los cotejos de octubre ante Honduras y Nicaragua, el futbolista concluyó:

“Nosotros vamos a ir a dar lo mejor de nosotros en Honduras. Queremos los puntos, así es como lo vemos”.