Costa Rica vs. Haití: Hora exacta y canales para ver a la Selección Nacional en la eliminatoria mundialista

La Selección de Costa Rica recibe a su similar de Haití este martes 9 de setiembre, a las 8:05 p. m., en el Estadio Nacional, en La Sabana. El partido correspondiente a la segunda jornada de la ronda final de la eliminatoria mundialista de Concacaf rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026 resulta clave para la Tricolor.

Todos quieren ver un cambio de actitud en la Sele, empezando por el propio Miguel “Piojo” Herrera, luego del amargo empate 1-1 en Managua contra una Selección de Nicaragua que tenía un jugador menos en cancha.

LEA MÁS: Selección de Costa Rica: Miguel ‘Piojo’ Herrera vuelve a hablar de actitud y de una posible baja

Si bien es cierto, pareciera que una fórmula efectiva para esta eliminatoria alocada podría ser ganar en casa y sumar de visita, la forma en la que se dio el empate el viernes pasado es lo que resulta inexplicable.

Principalmente porque cuando Nicaragua vio una tarjeta roja, daba la impresión de que los ticos eran quienes jugaban con uno menos.

Keylor Navas defenderá el arco de la Selección de Costa Rica contra Haití, en la eliminatoria mundialista. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aquel encuentro dejó un sabor agridulce y muchas lecciones, hasta para el “Piojo”. Hoy en la Selección Nacional tienen muy claro que no hay margen para el error. Y que en casa no pueden dar ningún paso en falso.

“Debemos tener una mejor concentración, mostrar nuestro verdadero nivel y un mayor compromiso para alcanzar el objetivo. Es fundamental ganar, hacer respetar nuestra casa, porque eso marca la diferencia en la eliminatoria”, aseguró Miguel “Piojo” Herrera en la rueda de prensa previa a este partido entre Costa Rica y Haití.

LEA MÁS: Kendall Waston es el referente de un archirrival que está dando grandes pasos en la Selección

En el camerino de la Selección Nacional saben bien que la victoria adopta tintes de urgencia para evitar problemas en la tabla, en un grupo C donde los cuatro países tienen un punto.

Pero también porque se torna necesario recuperar la confianza de una afición que exige resultados.

En este partido contra Haití, Miguel Herrera hará cambios por obligación, porque Francisco Calvo acumuló su segunda tarjeta amarilla en la eliminatoria y no está habilitado.

LEA MÁS: ¿Volverá Celso Borges a la Selección Nacional? Así respondió Miguel ‘Piojo’ Herrera

Cuando en la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) se percataron de eso, procedieron a convocar de última hora a dos jugadores, aunado a que Santiago van der Putten presenta un esguince en la rodilla izquierda.

Los llamados de emergencia fueron Guillermo Villalobos y Anthony Hernández. Más detalles los podrá leer en este artículo.

Esta vez se espera una actitud diferente en la Selección de Costa Rica. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Aunque pareciera que quien reemplazará a Francisco Calvo en el once titular será Julio Cascante.

Mientras que por decisión técnica, esta vez no sería de la partida Brandon Aguilera, muchas veces defendido por el “Piojo”.

LEA MÁS: Así va la tabla de posiciones de las selecciones de Centroamérica en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

¿Dónde puedo ver el partido Costa Rica vs. Haití? Copiado!

Hoy es martes de fútbol en la eliminatoria mundialista y el partido entre la Selección de Costa Rica y Haití se verá por la la señal de Repretel (canal 6) y Teletica (canal 7).

En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido en su emisora de preferencia, porque Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Columbia (98.7 FM) poseen los derechos de transmisión.

Además, tome en cuenta que simultáneo al partido entre Costa Rica y Haití, en Tegucigalpa se disputará el juego entre Honduras y Nicaragua. Ese encuentro podrá verse en TDMás y Canal 11.

En la Fedefútbol esperan que muchos aficionados se decidan a última hora y van al Estadio Nacional a acompañar a la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas? Copiado!

Las entradas para el partido entre la Selección de Costa Rica y Haití están disponibles en specialticket.net.

Estos son los precios de las entradas para el partido entre la Selección de Costa Rica y Haití, en la eliminatoria mundialista. (FCRF/FCRF)

Los 23 elegidos por Miguel Herrera para el partido Costa Rica vs. Haití Copiado!

Porteros: Keylor Navas, Patrick Sequeira y Alexandre Lezcano.

Defensas: Guillermo Villalobos, Joseph Mora, Julio Cascante, Juan Pablo Vargas, Ariel Lassiter, Alexis Gamboa, Carlos Mora y Kenay Myrie.

Volantes: Orlando Galo, Alejandro Bran, Kenneth Vargas, Sebastián Acuña, Brandon Aguilera, Josimar Alcócer y Creichel Pérez.

Delanteros: Alonso Martínez, Anthony Contreras, Manfred Ugalde, Anthony Hernández y Andy Rojas.

Bajas: Santiago van der Putten no actuará por esguince en la rodilla y Francisco Calvo acumuló dos amarillas en la eliminatoria.

Un vistazo a la tabla antes de los partidos de este martes Copiado!

Así se encuentra el grupo C en la eliminatoria de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

La Fedefútbol anuncia el partido Costa Rica vs. Haití Copiado!

🇨🇷 Hoy juega La Sele ⚽️



🆚 Haití

⏰ 8pm

📍 Estadio Nacional

🎟️ Entradas a la venta en https://t.co/ia2WqkdZrf



¡VAMOS SELEE! 🇨🇷🇨🇷🇨🇷 pic.twitter.com/EYzDdPCgpj — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) September 9, 2025

Los cinco partidos que le faltan a Costa Rica en el camino al Mundial Copiado!

9 de setiembre: Costa Rica vs. Haití, 8 p. m., Estadio Nacional, en San José, Costa Rica.

9 de octubre: Honduras vs. Costa Rica, 8 p. m., Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula, Honduras.

13 de octubre: Costa Rica vs. Nicaragua, 8 p. m., Estadio Nacional, en San José, Costa Rica.

13 de noviembre: Haití vs. Costa Rica, 7 p. m., Estadio Ergilio Hato, en Willemstad, Curazao.

18 de noviembre: Costa Rica vs. Honduras, 8 p. m., Estadio Nacional, en San José, Costa Rica.

La historia entre la Selección de Costa Rica y Haití Copiado!

Según reporta Concacaf en su página electrónica, este martes 9 de setiembre se desarrollará el decimosexto enfrentamiento entre ambas selecciones, con Costa Rica liderando la serie con ocho victorias, seis empates y una derrota.

El único triunfo de Haití sobre Costa Rica fue un 2-1 en la Copa Oro de 2019.

Además, consigna que la “Sele” ha ganado los cuatro enfrentamientos previos ante Haití en clasificatorias mundialistas.

En ruta a una Copa del Mundo, el capítulo más reciente se dio en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018, con triunfo 1-0 de Costa Rica gracias a un gol de Rándall Azofeifa, quien acaba de unirse al staff de selecciones menores de la Fedefútbol. Ese encuentro fue en el estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, Haití.

Árbitros del partido Costa Rica vs. Haití Copiado!

Mary Penso al centro, asistida por Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt. Cuarto árbitro: Jon Freemon. VAR: Allem Chapman. AVAR: Kyle Atkins.

Mary Penso, Broke Mayo y Kathryn Nesbitt se entrenaron en el Estadio Nacional un día antes de impartir justicia en el partido entre la Selección de Costa Rica y Haití. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Qué se sabe de la Selección de Haití? Copiado!

En el caso de los haitianos, una de sus principales figuras tiene como compañero a Lionel Messi en el Inter de Miami de la MLS. Se trata del delantero Fabrice Jean Picault, quien tiene amplia trayectoria en equipos como el Sparta Praga, el St. Pauli de la Bundesliga 2 de Alemania y también cuadros de la MLS como el Vancouver Whitecaps, Nashville, Houston Dynamo y Philadelphia Union.

Picault acumula 18 participaciones en la actual temporada estadounidense y marcó cuatro goles, en una zona donde, además de competir con Messi, debe hacerlo con el delantero de la selección de Uruguay, Luis Suárez. Más detalles en este artículo.