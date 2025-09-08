Selección de Costa Rica: Miguel ‘Piojo’ Herrera vuelve a hablar de actitud y de una posible baja

El técnico de la Selección Nacional, Miguel 'Piojo' Herrera, conversó con la prensa este lunes 8 de setiembre en el Proyecto Gol.

El técnico de la Selección Nacional, Miguel Piojo Herrera, admitió que el juego ante Nicaragua fue malo, ya que su plantel, en los últimos 25 minutos, cometió errores importantes que terminaron costando caro al igualar 1-1 frente a los pinoleros.

Su objetivo es que esa desconexión no se repita contra Haití, en un duelo donde existe la urgencia de ganar este martes 9 de setiembre, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Nacional, en la segunda fecha de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf.

Además, el Piojo Herrera hizo énfasis en la lesión de uno de sus defensores, quien podría ser baja para este compromiso ante los caribeños.

Para el entrenador azteca, el empate frente a Nicaragua dejó muchas enseñanzas, las cuales espera corregir para evitar que la Tricolor vuelva a sufrir en el cierre del encuentro, como ocurrió el pasado sábado.

“No nos vimos bien. La actitud se perdió en los últimos minutos, donde el equipo no mostró su mejor versión. En los primeros 65 minutos fuimos mucho más que ellos: teníamos la pelota y estábamos encima de su arco. Pero cuando quedaron con un hombre menos, redoblaron esfuerzos, mostraron carácter, y nosotros dejamos de hacer lo que veníamos haciendo”, comentó Herrera.

De acuerdo con el estratega mexicano, el duelo ante Haití será clave en las aspiraciones de la Tricolor para clasificar a la Copa del Mundo 2026.

“Debemos tener una mejor concentración, mostrar nuestro verdadero nivel y un mayor compromiso para alcanzar el objetivo. Es fundamental ganar, hacer respetar nuestra casa, porque eso marca la diferencia en la eliminatoria”, agregó.

Durante la conferencia de prensa, el técnico también informó que el defensor Santiago Van der Putten sufrió una lesión en la rodilla izquierda y podría perderse el compromiso ante los haitianos.

“Van der Putten recibió un golpe el domingo y decidimos apartarlo del entrenamiento para que realizara un trabajo diferenciado. Este martes no trabajó con el grupo, pero es un jugador que conoce bien el sistema y lo que buscamos. El partido es mañana, no hoy, así que vamos a esperar su evolución”, explicó Herrera.