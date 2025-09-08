Fútbol

A Miguel ‘Piojo’ Herrera le genera dudas el jugador que tanto defendió en la Selección Nacional

El técnico Miguel ‘Piojo’ Herrera, previo al duelo ante Haití, aseguró que si un jugador no cumple con sus asignaciones no va a jugar

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Entrenamiento de la Selección Nacional.
Brandon Aguilera (último a la derecha), se entrenó junto a sus compañeros de la Selección Nacional, este lunes en el Proyecto Gol, de la Fedefutbol. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Brandon AguileraMiguel HerreraSelección NacionalPartido ante Haití
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.