A Miguel ‘Piojo’ Herrera le genera dudas el jugador que tanto defendió en la Selección Nacional

Brandon Aguilera (último a la derecha), se entrenó junto a sus compañeros de la Selección Nacional, este lunes en el Proyecto Gol, de la Fedefutbol.

A pesar de las críticas por su irregular desempeño en la Selección Nacional, el técnico Miguel Piojo Herrera fue uno de sus mayores defensores, resaltando sus cualidades técnicas, su esfuerzo en la cancha y su palmarés internacional.

Sin embargo, en el primer partido de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf, contra Nicaragua, donde se empató 1-1, el estratega tomó la decisión de sustituirlo en el arranque del segundo tiempo, pese a que es un futbolista de su gusto.

Para el duelo ante Haití, de este martes 9 de septiembre, a las 8 p. m. en el Estadio Nacional, la titularidad de Brandon Aguilera parece incierta, según la determinación del Piojo Herrera y el análisis que hizo en conferencia de prensa sobre su rendimiento.

“Creo que no tuvo un buen partido ante Nicaragua y por eso salió al medio tiempo. Soy un técnico que analiza y no porque un jugador me guste lo pongo a jugar. Si no juega bien, voy a modificar, y al final modificamos al medio tiempo”, comentó Herrera a los medios de comunicación este lunes.

El entrenador agregó que conversó con Aguilera sobre su rendimiento y la importancia de que sea determinante en los partidos claves de la eliminatoria.

“Hablamos con Brandon cuando terminó el partido porque lo necesitamos metido. Tiene que entender que si mañana se le vuelve a necesitar, o bien en tres partidos, él tiene que estar al 100%. Así como cuando inicia está prendido y quiere mostrarse, pero no le salen las cosas, también cuando entre de cambio o sea un relevo importante tiene que estar listo”, añadió Herrera.

En la Selección todos deben estar listos

Para el Piojo Herrera, todo jugador convocado a la Selección debe estar listo para jugar cuando se le necesite, aunque es consciente de que Aguilera, volante del Rio Ave de la Liga de Portugal, no ha encontrado su mejor versión en la Tricolor.

“En el puesto de Brandon necesitamos un volante que tenga buen manejo de pelota, que tenga técnica, que sepa jugar como un doble contención, cuando haya necesidad, y Brandon en su equipo lo hace. Desafortunadamente, no lo ha podido concretar en la Selección y por eso recibe tantas críticas”, explicó Herrera.

De acuerdo con el entrenador azteca, la Selección Nacional mostró un rendimiento aceptable en el medio campo en los compromisos previos al empate con Nicaragua, por lo que no entiende las reproches hacia el desempeño ante los pinoleros.

“Es un partido. Si tú me dices que pasa en todos los partidos que llevamos… El equipo se vio mal, no hubo conexión, no hubo profundidad ni generación de juego… Desde que llegamos acá hemos sumado veinte goles en los partidos que hemos disputado; creo que, excepto contra México, en todos los demás generamos”, agregó.

Según el estratega mexicano, solo fueron 25 minutos malos contra Nicaragua y en el resto del encuentro la Selección llevó la iniciativa.

“Fue un partido en el que no generamos en los últimos 25 minutos, pero en los primeros el equipo lo intentó por la izquierda, por la derecha, con centros. No fuimos contundentes, no fuimos certeros ni lo suficientemente profundos. Fue un partido malo, no nos gustó. A nadie le gustó, por lo que hay que corregirlo”, enfatizó Herrera.