La Selección de Costa Rica sorprende a un día del vital juego contra Haití: Hay dos nuevos convocados

Miguel Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, hizo un llamado de última hora. Acá el detalle

Por Esteban Valverde
Entrenamiento de la Selección Nacional.
La Selección de Costa Rica entrenó la mañana de este lunes en Proyecto Gol. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







Selección de Costa RicaAnthony Hernández
Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

