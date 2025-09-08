La Selección de Costa Rica sorprende a un día del vital juego contra Haití: Hay dos nuevos convocados

La Selección de Costa Rica no podrá contar con dos futbolistas para el vital juego eliminatorio contra Haití. El plantel patrio no tendrá en su nómina a Santiago Van der Putten y a Francisco Calvo, por esto Miguel Herrera llamó a los erizos Guillermo Villalobos y Anthony Hernández.
La información la dio a conocer la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) por medio de un comunicado de prensa, donde dio a conocer las razones de las ausencias.
“Francisco Calvo acumuló dos amarillas en la eliminatoria y Van der Putten no estará por un esguince en su rodilla izquierda, lo cual no le permitirá estar al 100%”, se lee en la comunicación.
Noticia en desarrollo.