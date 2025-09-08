La Selección de Costa Rica sorprende a un día del vital juego contra Haití: Hay dos nuevos convocados

La Selección de Costa Rica entrenó la mañana de este lunes en Proyecto Gol.

La Selección de Costa Rica no podrá contar con dos futbolistas para el vital juego eliminatorio contra Haití. El plantel patrio no tendrá en su nómina a Santiago Van der Putten y a Francisco Calvo, por esto Miguel Herrera llamó a los erizos Guillermo Villalobos y Anthony Hernández.

La información la dio a conocer la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) por medio de un comunicado de prensa, donde dio a conocer las razones de las ausencias.

“Francisco Calvo acumuló dos amarillas en la eliminatoria y Van der Putten no estará por un esguince en su rodilla izquierda, lo cual no le permitirá estar al 100%”, se lee en la comunicación.

Noticia en desarrollo.