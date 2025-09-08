¿Volverá Celso Borges a la Selección Nacional? Así respondió Miguel ‘Piojo’ Herrera

La falta de jerarquía en el medio campo que mostró la Selección Nacional, tras el empate 1-1 ante Nicaragua en su primer partido de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, volvió a poner sobre la mesa el debate de si el técnico Miguel Piojo Herrera debe convocar a jugadores de mayor experiencia.

El combinado costarricense se mide este martes 9 de setiembre ante Haití, a partir de las 8 p. m. en el Estadio Nacional, con la obligación de sumar los tres puntos para no comprometer su clasificación al Mundial norteamericano.

Es por ello que entre los aficionados y hasta en un sector de la prensa deportiva, no se descarta el llamado del capitán de Alajuelense, Celso Borges; incluso el de Joel Campbell o, por qué no, el del volante del Herediano, Elías Aguilar, quienes podrían aportar mayor control en el mediocampo.

Sin embargo, el Piojo Herrera, seleccionador nacional, tiene su propio criterio y, aunque aseguró que nunca ha descartado a ningún jugador, defiende a capa y espada a su grupo y confía en ellos, más allá de las críticas por el irregular desempeño de los mediocampistas del cuadro patrio.

“Ustedes no están sentados acá. El que está sentado acá soy yo y es quien decide a quién convocar. Me toca a mí. No he descartado a nadie, como lo dije antes, pero he confiado en los muchachos que hasta el momento han hecho bien las cosas”, respondió Herrera en conferencia de prensa, previo al juego ante Haití.

El entrenador mexicano aclaró que si Costa Rica le hubiese ganado a Nicaragua, posiblemente no habría cuestionamientos al resultado, pero admite que todo es un aprendizaje y que se puede mejorar.

“Si hubiéramos ganado, aunque siempre he dicho que el hubiera no existe, nadie estaría hablando de ellos. Estos son los que están y los que se fueron ya no van a regresar. Ya quisiera tener a (Bryan) Ruiz; todo el mundo quiere tener jugadores de ese tipo, o a (Hernán) Medford y (Paulo César) Wanchope, pero hoy están estos muchachos”, aseguró Herrera.

Durante su gestión al frente de la Selección Nacional, el azteca llamó a hombres como Brandon Aguilera, Jeferson Brenes, Alejandro Bran, Josimar Alcócer, Sebastián Acuña, Orlando Galo, Cristopher Núñez y, más recientemente, a Creicher Pérez, pero en ellos no ha encontrado la regularidad que busca.

En cambio, nombres como los de Celso, Elías, Joel, Johan Venegas o Luis Ronaldo han salido a la palestra, aunque no han sido tomados en cuenta por el seleccionador, que de momento apuesta por el grupo de jugadores que llevó a la Copa Oro y que le dieron resultados.

“Si el día de mañana necesito de otro más, porque así lo considere, están en mi cabeza, no están descartados. En ningún momento he dicho que no voy a llamar a nadie más. Siempre haré una lista de 23 jugadores y, si son los que yo pienso que se necesitan, pues van a estar aquí”, declaró Herrera.