Fútbol

Kendall Waston es el referente de un archirrival que está dando grandes pasos en la Selección

Con goles y un dominante juego aéreo, un defensa se abre paso en la alineación titular del seleccionador Miguel ‘Piojo’ Herrera

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Nicaragua vs. Costa Rica
Alexis Gamboa anotó su primer gol con la Selección Nacional ante Nicaragua, el pasado viernes 5 de setiembre, en el marco de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf. (shu/Emanuel Morales Bustos, MR Agencia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alexis GamboaKendall WastonSelección NacionalHaití, eliminatoria Mundial 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.