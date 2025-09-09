Kendall Waston es el referente de un archirrival que está dando grandes pasos en la Selección

Alexis Gamboa anotó su primer gol con la Selección Nacional ante Nicaragua, el pasado viernes 5 de setiembre, en el marco de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

Su 1,91 metros de estatura y su contundente juego aéreo lo asemejan al defensor del Deportivo Saprissa, Kendall Waston, quien con la Selección Nacional no solo anotó goles decisivos en las eliminatorias mundialistas, sino también en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Con 26 años, el zaguero de Liga Deportiva Alajuelense, Alexis Gamboa Rojas, busca precisamente continuar con ese rol goleador en la Tricolor, tal y como sucedió ante Nicaragua, cuando marcó el 0-1 que le dio la ventaja momentánea al combinado patrio, en un partido que finalmente concluyó 1-1.

Ante las lesiones de Fernán Faerron y Jeyland Mitchell, Gamboa emergió como titular frente a los pinoleros y volverá a la alineación estelar este martes 9 de setiembre, frente a Haití, a las 8 p. m., en el Estadio Nacional, en el segundo juego de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El defensor rojinegro explicó lo importante que ha sido Kendall Waston en su carrera profesional, a pesar de estar en el equipo archirrival.

“Kendall es un gran referente. Aprendí mucho de él, viendo cada gol, cada jugada. Siempre hay que aprender de los rivales. También aprendí cómo marcarlo en los partidos. Estoy contento con el momento que estoy viviendo y sé que cada quien tiene su historia y su rol en la Selección”, dijo Gamboa en conferencia de prensa.

El defensor central, quien disputa su primera eliminatoria mundialista, es consciente de que no es fácil tomar un rol protagónico en la escuadra patria, por lo que ser titular y anotar son aspectos que lo motivan a seguir creciendo y dando lo mejor con la escuadra costarricense.

“Estar en la Selección Nacional es de lo más lindo en el fútbol. Me siento orgulloso de representar al país y de poder disputar una eliminatoria mundialista. La anotación me da confianza para continuar trabajando y mejorando en todos los aspectos”, manifestó. Gamboa.

Alexis Gambia y su rol protagónico

El hecho de anotar y tener la oportunidad de jugar en la Sele son elementos que el oriundo de Pococí, Guápiles, resalta con orgullo.

“Hoy me toca un rol bonito en la Selección Nacional, el que siempre he querido, y la verdad estoy agradecido con Dios y con la confianza del cuerpo técnico y mis compañeros. Espero seguir haciendo las cosas bien para ayudarle al grupo, que es lo más importante en nuestro objetivo de llegar al Mundial”, agregó.

Sobre el empate ante los pinoleros, el espigado zaguero fue autocrítico y admitió que los errores del plantel y el exceso de confianza terminaron por darle a Nicaragua la motivación necesaria para igualar el compromiso en el epílogo.

“Siento que ante Nicaragua, con el marcador a favor y ellos con un hombre menos, era un partido manejable. Sin embargo, en los últimos minutos nos costó un poco y, al final, un detalle nos quitó el triunfo”, enfatizó.

Alexis, quien en 2018 jugó para el Waasland-Beveren, entonces en la Primera División de Bélgica, también tiene otro desafío en su carrera deportiva, el cual espera cumplir a mediano plazo.

“Me gustaría volver al extranjero, es un reto que tengo pendiente: tratar de hacer las cosas bien fuera. Ahorita estoy feliz donde estoy, trato de esforzarme, y la decisión de si sigo jugando en la Selección Nacional estando en Costa Rica o si salgo al exterior la toma el profe”, concluyó.