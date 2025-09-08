Así va la tabla de posiciones de las selecciones de Centroamérica en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Las selecciones centroamericanas tuvieron un inicio mixto en la última ronda eliminatoria de Concacaf.

Las selecciones de Centroamérica ya comenzaron su participación en la última ronda de las eliminatorias.

Tras completarse la primera jornada, los equipos de la región mostraron su rendimiento en sus respectivos grupos algunos con triunfos, derrotas y empates.

Grupo A

El Salvador lidera el grupo A tras vencer 1-0 a Guatemala. Este resultado le permitió colocarse en la cima con 3 puntos y una diferencia de gol de +1. Panamá y Surinam igualaron sin goles, por lo que ambos sumaron 1 punto.

Por su parte, Guatemala quedó en el último lugar sin unidades y con diferencia de gol negativa.

Grupo B

Aunque no hay centroamericanos liderando el grupo B, Curazao y Trinidad y Tobago empataron 0-0 y sumaron un punto cada uno. Jamaica goleó 4-0 a Bermuda y asumió el primer lugar con 3 puntos y una diferencia de gol de +4.

Grupo C

En el grupo C, Costa Rica empató 1-1 con Nicaragua y ambos comparten la primera posición con 1 punto, al igual que Haití y Honduras, que también igualaron sin goles.

Gracias al gol anotado, Costa Rica y Nicaragua se ubicaron por encima en la tabla, aunque todos los equipos mantienen posibilidades intactas.

Los segundos partidos de esta ronda inician este lunes.

