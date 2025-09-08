El Mundo

Solo un país de Centroamérica destacó en el Índice de Paz Global 2025

Costa Rica ocupó el puesto 54 en el Índice Global de Paz 2025; Honduras cayó al 124 y se acerca al rango de países con bajo nivel de paz

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
En Centroamérica, solo Costa Rica está en nivel “alto” de paz. Panamá, El Salvador, Guatemala y Nicaragua permanecieron en nivel “medio”.
En Centroamérica, solo Costa Rica está en nivel “alto” de paz. Panamá, El Salvador, Guatemala y Nicaragua permanecieron en nivel “medio”. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaCentroaméricaÍndice de Paz GlobalGlobal Peace Index
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.