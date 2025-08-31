¿Cuáles son los países más pacíficos de Latinoamérica? Según el Índice de Paz Global solo sobresalieron cuatro

Argentina, Uruguay, Costa Rica y Chile se ubicaron como los más pacíficos de Latinoamérica; Haití, Colombia, Venezuela y México quedaron entre los últimos.

El Global Peace Index 2025, elaborado por el Institute for Economics & Peace (IEP), clasificó a 163 países de acuerdo con 23 indicadores en tres categorías: Seguridad y Protección Social, Conflictos en Curso y Militarización.

El informe indicó que el nivel promedio de paz global alcanzó en 2025 su punto más bajo desde la creación del índice, mientras que las condiciones que anteceden a los conflictos son las peores desde la Segunda Guerra Mundial.

En el caso de América Latina, los resultados mostraron un escenario contrastante. Algunos países se ubicaron entre los más pacíficos del continente, como Argentina, Uruguay, Costa Rica y Chile. Sin embargo, otros figuran entre los últimos lugares de la lista mundial, como Haití, Colombia, Venezuela y México.

Paz en retroceso a nivel global

El informe señaló que la paz mundial se deterioró 0,36% en el último año y que el retroceso se mantiene de forma ininterrumpida desde 2014. En la última década, 100 países registraron un deterioro en sus niveles de paz.

Actualmente, existen 59 conflictos estatales activos, la cifra más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que provocaron 152.000 muertes relacionadas con conflictos en 2024.

De los países analizados, 17 reportaron más de 1.000 muertes por conflictos internos en 2024, el número más alto desde 1999, y otros 18 países registraron más de 100 muertes en el mismo periodo. Los conflictos se volvieron más internacionalizados: 78 naciones participaron en disputas fuera de sus fronteras en 2024.

El informe también destacó que el mundo atraviesa un punto de inflexión, marcado por la fragmentación del poder global. El número de países con influencia mundial casi se triplicó desde el fin de la Guerra Fría, al pasar de 13 a 34 en 2023.

El impacto económico de la violencia ascendió a $19,97 billones en 2024, lo que representó el 11,6% del producto interno bruto global. Solo el gasto militar alcanzó los $2,7 billones.

El Índice Global de Paz 2025 mostró que la paz global cayó a su peor nivel en décadas. Solo cuatro países de América Latina destacaron. (IEP/Gobal Peace Index 2025)

Los líderes latinoamericanos en el índice

Cuatro países de América Latina se posicionaron como los más pacíficos de la región en 2025:

Argentina, puesto 46. Uruguay, puesto 48. Costa Rica, puesto 54. Chile, puesto 62.

Los rezagados de la región

El índice también mostró a los países latinoamericanos en los últimos lugares de la clasificación global:

Haití , puesto 141.

, puesto 141. Colombia , puesto 140.

, puesto 140. Venezuela , puesto 139.

, puesto 139. México, puesto 135.

El mejor de América

En el continente americano, Canadá fue el país mejor ubicado, en el puesto 14 a nivel mundial.

Los 10 primeros del mundo

El Top 10 global del Global Peace Index 2025 estuvo conformado por:

Islandia Irlanda Nueva Zelanda Austria Suiza Singapur Portugal Dinamarca Eslovenia Finlandia

Conclusiones del informe

El documento concluyó que el mundo se encuentra en un punto de inflexión, con crecientes divisiones geopolíticas y una intensificación de los conflictos.

La tendencia de deterioro en la paz, presente desde hace una década, se profundizó y generó un mayor impacto económico y social.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.