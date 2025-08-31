El Mundo

¿Cuáles son los países más pacíficos de Latinoamérica? Según el Índice de Paz Global solo sobresalieron cuatro

Argentina, Uruguay, Costa Rica y Chile se ubicaron como los más pacíficos de Latinoamérica; Haití, Colombia, Venezuela y México quedaron entre los últimos

Por Damián Arroyo C.
Argentina, Uruguay, Costa Rica y Chile se ubicaron como los más pacíficos de Latinoamérica; Haití, Colombia, Venezuela y México quedaron entre los últimos.
Argentina, Uruguay, Costa Rica y Chile se ubicaron como los más pacíficos de Latinoamérica; Haití, Colombia, Venezuela y México quedaron entre los últimos.







