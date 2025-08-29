La ONU eligió la mejor ciudad para vivir en América Latina: tiene un costo de vida que sorprende

La ONU premió a Manizales como la mejor ciudad para vivir en Latinoamérica por su transformación urbana y bajo costo de vida.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) otorgó el primer lugar a Manizales, una ciudad colombiana, como la mejor para vivir en América Latina, dentro de los Premios ONU-Hábitat LATAM.

Este reconocimiento se centró en urbes con una población entre 100.000 y 500.000 habitantes. La evaluación se realizó mediante un análisis técnico de 85 indicadores, con criterios que incluyeron acción climática, igualdad, innovación y reducción de desigualdades.

La ciudad colombiana se destacó por su progreso en sostenibilidad urbana, cultura ciudadana y desarrollo económico.

¿Qué hizo a Manizales merecedora del galardón?

El premio reconoció a ciudades que han transformado su entorno mediante proyectos alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Manizales acumuló logros en distintos frentes. Lideró el Índice de Progreso Social (IPS) de Colombia, una medición de la Red de Ciudades Cómo Vamos, que valora áreas como salud, vivienda, educación, seguridad y medioambiente.

Además, ha figurado en el índice Doing Business del Banco Mundial como una de las ciudades más favorables en Colombia para emprender y operar empresas.

Manizales, en el departamento de Caldas, se convirtió en la mejor ciudad para vivir en América Latina, según los premios ONU-Hábitat LATAM. (Centro de información alcaldía de Manizales/Centro de información alcaldía de Manizales)

Costo de vida: ¿cuánto necesita una persona para vivir en Manizales?

Según datos estimados de Numbeo para agosto de 2025, el costo de vida mensual en zonas bien equipadas y seguras de Manizales se ubica entre $665 y $1.090.

Este rango considera gastos básicos en barrios como Palermo, Milán, La Arboleda y El Cable. Estos sectores son conocidos por su infraestructura, conectividad y acceso a servicios.

