Colombia anuncia operación para frenar ola violenta que deja 19 muertos

El ministro Pedro Sánchez anunció la Operación Sultana de la que dio pocos detalles, para proteger a esta región “del terrorismo y del crimen”

Por AFP

El ministro de Defensa de Colombia anunció este viernes 22 de agosto una operación de inteligencia en el suroeste del país para doblegar a los guerrilleros responsables de un mortífero ataque con un camión bomba en medio de la peor crisis de violencia en una década.








