El Mundo

Colombia bajo presión: drones, bombas y violencia política marcan el camino a las elecciones de 2026

Estas son las claves para entender el delicado momento que vive Colombia en medio de frustradas negociaciones de paz

EscucharEscuchar
Por AFP
Members of Colombian security forces inspect the area of a bomb explosion in cali, Colombia on August 21 2025. Five people were killed and dozens were injured when a vehicle bomb targeted a military base on a busy street in the Colombian city of Cali on August 21, 2025, local authorities said. (Photo by Iusef Samir Rojas / AFP)
Los recientes hechos de violencia en Colombia buscan poner al gobierno nacional contra las cuerdas y generar un ambiente de zozobra. (IUSEF SAMIR ROJAS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Colombianarcotráfico
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.