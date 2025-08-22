Nuevo atentado en Colombia: artefacto explota en centro de esta ciudad

Un nuevo atentado en Colombia se reportó en la ciudad de Florencia, Caquetá, en la madrugada de este 22 de agosto. Un artefacto explosivo fue detonado cerca de algunos locales comerciales.

El hecho ocurrió horas después de conocerse el acto terrorista ocurrido en Cali y el ataque a un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia.

Según los ciudadanos de Florencia, el día de ayer recibieron audios de advertencia para que no salieran al centro. Hasta hora solo se conoce de daños materiales.

De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, hay elementos incinerados, vidrios rotos, y rejas completamente destruidas.

Explosión en Florencia, Caquetá.

Cerca de las 03:10 de la mañana de este 22 de Agosto se registró la detonación de un artefacto explosivo en pleno centro de la Capital del Caquetá.

Todos sabemos las denuncias que el Gobernador Luis Francisco Ruiz viene haciendo. pic.twitter.com/goA4HZMkyY — Lucho Endo 🇨🇴🇺🇸 (@luchoendo) August 22, 2025

El artefacto explosivo de bajo poder, según las autoridades, fue ubicado en a una cuadras de la alcaldía de Florencia en la carrera 12 con calle 15.

Según videos de cámaras de seguridad compartidos en redes sociales, la explosión ocurrió a las 3:11 de la mañana, cuando había pocas personas en el sector.

En las imágenes se ve cuando detonó el explosivo que inmediatamente reventó varios vidrios y sacudió la calle. Las personas que estaba cerca al lugar quedaron en shock.

El fuerte estruendo y la explosión hicieron que las alarmas de los establecimientos se dispararan.

¿Qué han dicho las autoridades?

El comandante de la Policía de Caquetá, coronel César Pinzón dijo en Blu Radio que el artefacto había sido abandonado en una caneca de basura en la vía pública.

“No tenemos afectaciones a la vida ni a la integridad de personas”, dijo el agente. Además, dijo que es probable que el ataque haya sido contra la droguería.

Sin embargo, los hechos están en investigación para ser esclarecidos con prontitud.

“Estamos haciendo el proceso de recolección de información, no se descarta que tenga que ver con algunos temas relacionados con extorsiones”