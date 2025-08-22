El Mundo

Papá de Miguel Uribe lo reemplazará como precandidato en elecciones de Colombia

El Centro Democrático es el mayor partido de derecha en Colombia, cuyo líder histórico es el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), sin parentesco con la familia Uribe Turbay

Por AFP
Miguel Uribe Londono (C), the father of late Colombian presidential candidate Miguel Uribe Turbay, puts his hands on the coffin lying in state at Congress in Bogota on August 11, 2025. Colombian presidential candidate Miguel Uribe died two months after being shot in the head at a campaign event, his wife announced early August 11, 2025. The legislator's condition had returned to critical after he suffered a new brain hemorrhage related to the assassination attempt during a rally on June 7, in which he was shot three times, twice in the head. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)
Uribe Londoño fue esposo de la afamada periodista Diana Turbay, secuestrada en 1990 por orden de Pablo Escobar y asesinada durante un operativo de rescate. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







ColombiaMiguel Uribe
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

