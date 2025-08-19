Solo 8 ciudades de América Latina figuran entre las mejores para estudiantes universitarios: vea cuáles son

Ocho ciudades de América Latina fueron incluidas en el QS Best Student Cities 2026 por su calidad académica y atractivo estudiantil.

El QS Best Student Cities 2026 ubicó a Buenos Aires, Argentina como la mejor ciudad de América Latina para estudiantes, con el puesto 32 a nivel global.

La capital argentina se consolidó como el destino universitario más atractivo de la región.

En la clasificación, también destacaron:

Santiago de Chile (50)

Ciudad de México (73)

Bogotá (99)

São Paulo (101)

Monterrey (111)

Lima (135)

Río de Janeiro (144).

Para ser considerada, cada ciudad debía contar con más de 250.000 habitantes y tener al menos dos universidades incluidas en el QS World University Rankings.

¿Qué mide el QS Best Student Cities?

El ranking evalúa seis grandes categorías que determinan la calidad de vida y el entorno académico para estudiantes:

Universidades : número de instituciones en el QS World University Rankings y su desempeño.

: número de instituciones en el QS World University Rankings y su desempeño. Mezcla estudiantil : proporción de estudiantes en la ciudad, presencia de internacionales y nivel de inclusión.

: proporción de estudiantes en la ciudad, presencia de internacionales y nivel de inclusión. Atractivo : seguridad, niveles de contaminación y preferencia expresada por estudiantes en encuestas.

: seguridad, niveles de contaminación y preferencia expresada por estudiantes en encuestas. Actividad laboral : oportunidades de empleo juvenil y percepción de los egresados por parte de empleadores.

: oportunidades de empleo juvenil y percepción de los egresados por parte de empleadores. Costo de vida : precios de matrícula y gastos básicos para estudiantes.

: precios de matrícula y gastos básicos para estudiantes. Opinión estudiantil: valoración sobre diversidad, sostenibilidad, hospitalidad y permanencia después de graduarse.

Según QS, la clasificación busca orientar a quienes planean estudios internacionales, mostrando no solo la calidad académica de las universidades, sino también el atractivo integral de la ciudad que las acoge.

Además del listado de ciudades, QS publica cada año el World University Rankings, que evalúa directamente a las instituciones de educación superior.

En la edición 2026, las mejores universidades de América Latina fueron la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el puesto 84, la Universidade de São Paulo en la posición 108 y la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) en el lugar 116 a nivel mundial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.