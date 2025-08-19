El Mundo

Solo 8 ciudades de América Latina figuran entre las mejores para estudiantes universitarios: vea cuáles son

Buenos Aires lideró en América Latina en el QS 2026, seguida por Santiago y otras ciudades de la región

Por Jailine González Gómez
Ocho ciudades de América Latina fueron incluidas en el QS Best Student Cities 2026 por su calidad académica y atractivo estudiantil.
Ocho ciudades de América Latina fueron incluidas en el QS Best Student Cities 2026 por su calidad académica y atractivo estudiantil. (Canva/Canva)







