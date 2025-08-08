Solo 8 universidades de Centroamérica figuran entre las mejores del mundo: vea cuáles son

El QS 2026 analizó 1.500 instituciones y reconoció a ocho universidades de Centroamérica entre las mejores del planeta.

La edición 2026 del QS World University ubicó a solo ocho universidades de Centroamérica entre las mejores del planeta, tras evaluar a 1.500 instituciones de educación superior.

Esta medición internacional, elaborada desde 2004 por QS Quacquarelli Symonds, es una de las tres más reconocidas del mundo y toma en cuenta factores como la investigación, la empleabilidad, la experiencia de aprendizaje, la proyección internacional y la sostenibilidad.

En la región, el mejor puesto lo alcanzó la Universidad de Costa Rica, ubicada en el lugar 499 a nivel global, lo que la colocó entre las 500 mejores del mundo y como la número uno de Centroamérica y el Caribe.

Resultados de Centroamérica en el QS 2026:

Universidad de Costa Rica (UCR) : puesto 499

: puesto 499 Tecnológico de Costa Rica (TEC) : rango 1.201-1.400

: rango 1.201-1.400 Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) : rango 1.201-1.400

: rango 1.201-1.400 Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) : rango 1.201-1.400

: rango 1.201-1.400 Universidad del Valle de Guatemala (UVG) : rango 1.201-1.400

: rango 1.201-1.400 Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Costa Rica (Ulacit) : rango 1.401+

: rango 1.401+ Universidad Tecnológica Centroamericana de Honduras (Unitec) : rango 1.401+

: rango 1.401+ Universidad de Panamá (UP): rango 1.401+

¿Cómo se mide el QS World University?

El ranquin se elabora a partir de cinco áreas clave:

Investigación y descubrimiento (50%) : incluye la reputación académica y las citas por docente.

: incluye la reputación académica y las citas por docente. Empleabilidad y resultados (20%) : evalúa la reputación entre empleadores y los resultados de empleo.

: evalúa la reputación entre empleadores y los resultados de empleo. Experiencia de aprendizaje (10%) : considera la relación docente-estudiante.

: considera la relación docente-estudiante. Compromiso global (15%) : mide la proporción de profesores y estudiantes internacionales y la red internacional de investigación.

: mide la proporción de profesores y estudiantes internacionales y la red internacional de investigación. Sostenibilidad (5%): analiza el compromiso ambiental, social y de gobernanza de las universidades.

Los datos provienen de encuestas globales, análisis de publicaciones científicas y estadísticas institucionales.

