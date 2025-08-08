El Mundo

Solo 8 universidades de Centroamérica figuran entre las mejores del mundo: vea cuáles son

El ranquin QS 2026 analizó 1.500 instituciones y reconoció a ocho universidades de Centroamérica entre las mejores del planeta

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
La Universidad de Costa Rica es la única institución centroamericana que figura en el ranking CWUR 2025.
El QS 2026 analizó 1.500 instituciones y reconoció a ocho universidades de Centroamérica entre las mejores del planeta. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGQS World University RankingUniversidadesUCRUNATEC
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.