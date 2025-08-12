Solo una universidad privada de Costa Rica figura entre las mejores del mundo: vea cuál es

La Ulacit fue la única universidad privada de Costa Rica incluida en el QS 2026 junto a tres instituciones públicas.

La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit) fue la única universidad privada de Costa Rica incluida en la edición 2026 del ranquin QS World University, una medición internacional que evaluó a 1.500 casas de enseñanza superior en todo el mundo.

La ULACIT se ubicó en el rango 1.401+, compartiendo presencia en la lista con tres universidades públicas nacionales: la Universidad de Costa Rica (UCR), que alcanzó el puesto 499 y fue la mejor de Centroamérica y el Caribe; el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Nacional (UNA), ambas en el rango 1.201-1.400.

LEA MÁS: Estos son los peores cantones para construir en Costa Rica. Vea el ranking

El QS World University Ranking, elaborado desde 2004 por QS Quacquarelli Symonds, es considerado uno de los tres indicadores académicos más prestigiosos del mundo. La evaluación contempla aspectos como calidad de la investigación, empleabilidad, relación docente-estudiante, proyección internacional y sostenibilidad.

Metodología de la evaluación

El estudio se basó en cinco áreas de desempeño:

Investigación y descubrimiento (50%) : reputación académica y citas por docente.

: reputación académica y citas por docente. Empleabilidad y resultados (20%) : reputación entre empleadores y trayectoria profesional de los graduados.

: reputación entre empleadores y trayectoria profesional de los graduados. Experiencia de aprendizaje (10%) : cantidad de profesores por estudiante.

: cantidad de profesores por estudiante. Compromiso global (15%) : proporción de docentes y estudiantes internacionales, y redes de investigación.

: proporción de docentes y estudiantes internacionales, y redes de investigación. Sostenibilidad (5%): impacto ambiental, social y de gobernanza.

Los datos fueron obtenidos mediante encuestas internacionales, análisis de publicaciones y estadísticas institucionales.

LEA MÁS: Este será el país que menos crecerá en Centroamérica en 2025

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.