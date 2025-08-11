Economía

Estos son los peores cantones para construir en Costa Rica. Vea el ranking

El CFIA evaluó tiempos, rechazos y volumen de trámites para determinar el peor desempeño municipal en permisos de construcción

Por Damián Arroyo C.
Obrero trabaja en la construcción de un condominio en Heredia. Este cantón registró un costo promedio de $655,93 por metro cuadrado, ubicándose entre los diez más caros del país en 2024.
El ranquin 2025 del CFIA ubicó a Alvarado en el último puesto de eficiencia para permisos de construcción en Costa Rica. (Albert Marín/Albert Marín / La Nación)







