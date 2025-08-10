Economía

Este será el país que menos crecerá en Centroamérica en 2025

El Salvador tendría el crecimiento más bajo en Centroamérica en 2025, de acuerdo con la Cepal

Por Damián Arroyo C.
Proyección 2025: El Salvador 2,4% y Panamá 4,2% en crecimiento económico, según Cepal; promedio regional latinoamericano será 2,2%.
