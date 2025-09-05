Estos son los países ya clasificados al Mundial 2026

Dieciséis selecciones ya tienen asegurado su lugar en el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Copa Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. A falta de menos de un año para su inicio, 16 selecciones ya aseguraron su lugar en el torneo más importante del fútbol internacional.

Por ser anfitriones, los tres países norteamericanos obtuvieron la clasificación automática, por lo que fueron los primeros en garantizar su presencia. Mientras tanto, el resto de confederaciones avanza en sus respectivos torneos clasificatorios.

En Sudamérica, los seis cupos directos ya están ocupados. Queda pendiente únicamente la definición del equipo que luchará por el último boleto mediante el repechaje. Las eliminatorias en esta zona ya se encuentran en su etapa final.

En Europa, aún no se ha confirmado ninguna de las 16 selecciones que representarán a la UEFA. El proceso eliminatorio sigue en desarrollo y se mantiene la incertidumbre sobre quiénes lograrán avanzar.

En África, todavía no se definieron los nueve cupos correspondientes a esa confederación. Las selecciones continúan compitiendo por asegurar su clasificación.

Por su parte, Asia ya tiene seis países clasificados y en Oceanía se entregó el único cupo directo disponible.

Al 5 de setiembre, el listado de selecciones clasificadas al Mundial 2026 quedó de la siguiente manera:

CONCACAF

Canadá

Estados Unidos

México

CONMEBOL

Argentina

Brasil

Uruguay

Colombia

Ecuador

Paraguay

AFC (Asia)

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

OFC (Oceanía)

Nueva Zelanda

