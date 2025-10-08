Puro Deporte

Otra selección se clasifica al Mundial de Fútbol 2026

El Campeonato Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 sigue confirmando a sus selecciones participantes

Por AFP
Los jugadores de Egipto celebran después de obtener el boleto hacia el próximo Campeonato Mundial de Fútbol. 2026.
Los jugadores de Egipto celebran después de obtener el boleto hacia el próximo Campeonato Mundial de Fútbol 2026. (ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP)







