Honduras vs. Costa Rica: Hora exacta y canales para ver un partido por el liderato en eliminatoria mundialista

La Selección de Costa Rica sabe muy bien lo que tiene que hacer este jueves 9 de octubre, en el partido de visita contra su similar de Honduras, en la tercera fecha de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

El pulso entre Honduras y Costa Rica se disputará en el Estadio Francisco Morazán, en la caliente y a la vez lluviosa San Pedro Sula. Allí, la Tricolor permanecerá muy poco, porque Miguel “Piojo” Herrera y sus hombres emprenderán el regreso a territorio nacional después del juego.

Con toda la taquilla vendida desde hace días, el partido que arrancará a la 8:06 p. m. se torna en principio como una lucha directa por el liderato del grupo C en la recta final del camino al Mundial.

Después de dos partidos disputados, Honduras se encuentra en el primer lugar de esta cuadrangular con 4 puntos, seguido por Costa Rica y Haití con 2 unidades; mientras que Nicaragua tiene un punto.

“Nos hubiera gustado llegar mejor, pero los nervios tienen que estar. Estamos en el lugar donde nos exigen. Sería muy fácil irme de acá, pero me gusta estar donde está la presión, donde está la alerta.

”Por supuesto tengo nervios, pero tengo a los muchachos muy comprometidos. El partido será muy difícil. Nosotros estamos muy conscientes que dependemos de nosotros. La desesperación no tiene por qué ganarnos”, expresó el técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel “Piojo” Herrera.

Esta vez, él echó mano de figuras de experiencia como Celso Borges y Kendall Waston. Y niega que el llamado de ellos haya sido una imposición.

Celso Borges se encuentra en Honduras con la Selección de Costa Rica. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

“De repente te encuentras que los resultados son engañosos, pero hace falta hablarles a los jóvenes. Los chavos tienen que saber que estar acá se gana, es que esto es lo importante. Lo importante es el Mundial.

”Es que el ambiente es muy duro, lo de los cohetes (en los hoteles de concentración de otros países), no dejar descansar, pero esto es de vivirlo, sino solo se oye como anécdota. Estar acá nos permite darnos cuenta verdaderamente qué es lo que se está jugando”, apuntó el “Piojo”.

Cuando el árbitro guatemalteco Wálter López pite el inicio del juego entre la “H” y la “Sele”, ya se conocerá qué pasó en el pulso entre Nicaragua y Haití, que empezará a las 6 p. m., en el Estadio Nacional de Fútbol, en Managua.

Keylor Navas es una figura clave para la Selección de Costa Rica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El ABC en el tramo final de la eliminatoria mundialista Copiado!

Recuerde que para esta carrera final por acceder al Mundial, la eliminatoria de Concacaf presenta tres grupos conformados por cuatro selecciones.

Quienes finalicen en el primer lugar de cada cuadrangular obtendrán su boleto directo para la Copa del Mundo; mientras que los dos mejores segundos lugares irán a un repechaje contra rivales de otras confederaciones.

La repesca se jugará del 23 al 31 de marzo de 2026, extraoficialmente se dice que con partidos en Monterrey y Guadalajara, y se enfrentarán dos equipos de Concacaf, Nueva Caledonia (como representante de Oceanía), uno de Asia, otro de África y Bolivia (por Sudamérica).

El formato para clasificar al Mundial será simple, pero cargado de tensión. Participarán seis selecciones divididas en dos llaves de tres equipos.

En cada cuadro, los dos países con peor ranking FIFA se enfrentarán en una semifinal a partido único; el ganador se medirá en la final con el cabeza de serie de la llave, determinado por su mejor ubicación en el escalafón.

Los vencedores de ambas finales se quedarán con los últimos dos boletos para la Copa del Mundo 2026.

Miguel Herrera de la Selección de Costa Rica y Reinaldo Rueda de Honduras. Ambas selecciones se enfrentan con muchos aspectos mentales en juego. (AFP/AFP)

En total, serán solo cuatro partidos: dos semifinales y dos finales, todos en territorio mexicano.

Dicho eso, recordemos qué está pasando en la última ronda de la eliminatoria mundialista de Concacaf:

Grupo A: Surinam 4 puntos; El Salvador 3; Panamá 2; Guatemala 1.

Grupo B: Jamaica 6 puntos; Curazao 4; Trinidad y Tobago 1; Bermuda 0.

Grupo C: Honduras 4 puntos; Costa Rica 2; Haití 2; Nicaragua 1.

¿Dónde puedo ver el partido Honduras vs. Costa Rica? Copiado!

El partido entre Honduras y Costa Rica será transmitido por Canal 6 y por Canal 7.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias y una vez concluido el partido, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el juego de la “Sele” en su emisora preferida, porque Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

En la Selección de Costa Rica están más unidos que nunca. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Así llega Costa Rica al partido contra Honduras Copiado!

La Selección de Costa Rica se encuentra en el segundo lugar del grupo C con dos puntos, tras dos empates consecutivos, de visita contra Nicaragua (1-1) y en casa frente a Haití (3-3).

No fue el arranque esperado, pero la convicción de redireccionar el camino es claro, mucho mejor si se logra con una victoria.

En su más reciente partido, los ticos empataron 3-3 ante Haití, en un juego donde los goles de los nacionales fueron obra de Kenneth Vargas, Alonso Martínez y Juan Pablo Vargas.

Así llega Honduras al partido contra Costa Rica Copiado!

Honduras buscará extender su racha invicta y afianzarse como líder del Grupo C, tras registrar una victoria y un empate en sus primeros dos partidos en esta ronda final de la eliminatoria.

Los catrachos llegan al encuentro contra Costa Rica después de vencer 2-0 a Nicaragua en casa, con goles de Romell Quioto y Alexy Vega. El guardameta Edrick Menjívar tuvo una destacada actuación al conseguir su segundo arco en cero en esta ronda final.

Antes de ese triunfo, habían empatado 0-0 contra Haití.

Concacaf destaca que su página electrónica que con la victoria ante Nicaragua, Reinaldo Rueda alcanzó 15 triunfos en eliminatorias mundialistas como entrenador de Honduras, quedando a solo dos de igualar el récord de Ramón Maradiaga.

Además, la selección hondureña acumula cuatro partidos consecutivos sin recibir goles, una racha que no se veía desde el proceso rumbo a 2002.

Un vistazo a los números entre Honduras y Costa Rica Copiado!

Concacaf detalla que este jueves será el enfrentamiento número 26 entre las selecciones de Honduras y Costa Rica en eliminatorias de Concacaf; así como el número 66 en la historia general entre estos rivales centroamericanos.

Honduras lidera la serie en eliminatorias con 10 victorias frente a seis de Costa Rica, además de nueve empates.

Pero en el balance histórico, la Tricolor domina con 23 triunfos, por 18 de Honduras, y 24 empates.

En la ronda final, Costa Rica tiene cuatro partidos consecutivos sin perder ante Honduras.

Los partidos que faltan en el grupo C de la eliminatoria de Concacaf Copiado!

- Jueves 9 de octubre

Nicaragua vs. Haití, 6 p. m.

Honduras vs. Costa Rica, 8:06 p. m.

- Lunes 13 de octubre

Honduras vs. Haití, 6 p. m.

Costa Rica vs. Nicaragua, 8:06 p. m.

- Jueves 13 de noviembre

Haití vs. Costa Rica, 6 p. m.

Nicaragua vs. Honduras, 8:06 p. m.

- Martes 18 de noviembre

Costa Rica vs. Honduras, 7 p. m.

Haití vs. Nicaragua, 7 p. m.

Los árbitros del partido Honduras vs. Costa Rica Copiado!

El guatemalteco Wálter López impartirá justicia, asistido por los dominicanos Raymundo Félix y Humberto Panjoj. El cuarto árbitro será el dominicano Adonis Carrasco. Y en el VAR estará el chapín Diego Ojer.