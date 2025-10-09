EN VIVO

Honduras vs. Costa Rica: Hora exacta y canales para ver un partido por el liderato en eliminatoria mundialista

La Selección de Costa Rica visita a Honduras en el camino al Mundial 2026 y aquí encontrará todo lo que debe saber sobre este partido crucial

Por Fanny Tayver Marín
EscucharEscuchar

actualizaciones

El partido Honduras vs. Costa Rica








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección NacionalSelección de Costa RicaHonduras vs Costa RicaEliminatoria Mundialista
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Lo más leído