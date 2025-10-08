¿Costa Rica queda fuera del Mundial si pierde en Honduras? Esto dicen los números

El tiempo se acorta para la Selección de Costa Rica, que no tiene más allá y debe salir bien librada de su visita a Honduras si pretende lograr el boleto directo al Mundial de Norteamérica 2026.

Al finalizar el compromiso del jueves a las 8 p.m. frente a los catrachos en San Pedro Sula, la Tricolor puede terminar como líder o incluso quedar fuera de la Copa del Mundo si se cae al tercer puesto.

Todo depende del marcador que consiga frente a los hondureños y del resultado del otro partido del Grupo C, que también se jugará el jueves, pero a las 6 p.m., cuando Nicaragua se mida a Haití.

Primero repasemos la tabla de posiciones. Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Haití tienen dos juegos. Honduras es líder con 4 puntos; en segundo lugar, con la misma cantidad de unidades —dos cada uno—, se encuentran Costa Rica y Haití, pero los nuestros tienen un gol más anotado que los haitianos. Nicaragua es el colero con solo un punto.

Los escenarios

Victoria de Costa Rica

Si la Selección doblega a Honduras, pasa a comandar el primer lugar del grupo, que, ojo, podría ser compartido si Haití logra lo mismo ante Nicaragua. Si esto pasara, es decir, que Costa Rica y Haití ganen, la tabla quedaría así:

Costa Rica: 5 pts, Haití: 5 pts, Honduras: 4 pts y Nicaragua: 1 pt.

Si Costa Rica derrota a Honduras y Nicaragua triunfa contra Haití: Costa Rica: 5 pts, Honduras: 4 pts, Nicaragua: 4 pts y Haití: 2 pts.

Si Costa Rica derrota a Honduras y Nicaragua empata contra Haití: Costa Rica: 5 pts, Honduras: 4 pts, Haití: 3 pts y Nicaragua: 2 pts.

Si Costa Rica empata contra Honduras y Nicaragua triunfa contra Haití: Honduras: 5 pts, Nicaragua: 4 pts, Costa Rica: 3 pts y Haití: 2 pts.

Si Costa Rica empata ante Honduras y Nicaragua empata contra Haití: Honduras: 5 pts, Costa Rica: 3 pts, Haití: 3 pts y Nicaragua: 2 pts.

Si Costa Rica empata ante Honduras y Nicaragua cae contra Haití: Honduras 5 pts, Haití: 5 pts, Costa Rica: 3 pts y Nicaragua: 1 pt.

Si Costa Rica pierde ante Honduras y Nicaragua triunfa contra Haití: Honduras: 7 pts, Nicaragua: 4 pts, Costa Rica: 2 pts y Haití: 2 pts.

Si Costa Rica pierde ante Honduras y Nicaragua cae contra Haití: Honduras: 7 pts, Haití: 5 pts, Costa Rica: 2 pts y Nicaragua: 1 pt.

Si Costa Rica pierde ante Honduras y Nicaragua empata contra Haití: Honduras: 7 pts, Haití: 3 pts, Costa Rica: 2 pts y Nicaragua: 2 pts.

La Selección de Costa Rica viaja este miércoles a Honduras, para jugar el jueves a las 8 p.m. Los nacionales necesitan puntuar en San Pedro Sula. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En resumen, para optar al boleto directo al Mundial —recordemos que solo el primero del grupo avanza directo— la Selección Nacional debe ganar o al menos empatar. La derrota pondría la eliminatoria cuesta arriba para los ticos, pero no quedarían eliminados.

Si la Tricolor pierde, se quedaría con dos puntos, pero con nueve por disputar y obligada a ganarlos todos para sumar un total de 11 unidades. Si este escenario se diera, el conjunto nacional dependería de que Honduras deje puntos, porque los catrachos pueden llegar a 13, en caso de perder en el juego de vuelta en Costa Rica.

El repechaje

De acuerdo con el formato definido por la Concacaf, los 12 países se dividieron en tres cuadrangulares. Los ganadores de cada uno de esos grupos se clasificarán al Mundial; los dos mejores segundos lugares irán a un repechaje ante países de otras confederaciones.

Esta repesca se jugará del 23 al 31 de marzo de 2026, extraoficialmente se dice que con partidos en Monterrey y Guadalajara, y se enfrentarán dos equipos de Concacaf, Nueva Caledonia (como representante de Oceanía), uno de Asia, otro de África y Bolivia (por Sudamérica).

El formato para clasificar al Mundial será simple, pero cargado de tensión. Participarán seis selecciones divididas en dos llaves de tres equipos.

En cada cuadro, los dos países con peor ranking FIFA se enfrentarán en una semifinal a partido único; el ganador se medirá en la final con el cabeza de serie de la llave, determinado por su mejor ubicación en el ranking. Los vencedores de ambas finales se quedarán con los últimos dos boletos para la Copa del Mundo 2026.

En total, serán solo cuatro partidos: dos semifinales y dos finales, todos en territorio mexicano y sin margen de error.